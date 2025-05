Audi lève le voile sur la nouvelle A6 2026 PHEV

Audi a officiellement présenté sa nouvelle berline A6 2026 ainsi que la version familiale Avant, toutes deux offertes en configuration hybride rechargeable (PHEV). Ces modèles promettent une autonomie électrique de plus de 100 km, selon le cycle européen WLTP, qui est plus généreux.

Mais, comme trop souvent, ces déclinaisons branchées ne traverseront pas l’Atlantique. Audi Canada a confirmé que seul un modèle à hybridation légère (MHEV) sera offert chez nous.

Une version PHEV qui impressionne sur papier

Les A6 e-hybrid européennes combinent un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres à une motorisation électrique pour une puissance combinée de 295 ou 362 chevaux, selon la version. Leur batterie de 20,7 kWh, soit 45 % plus grosse que celle des anciennes générations, permet une autonomie électrique de plus de 100 km, selon les estimations du constructeur.

Une fois la batterie vidée, ces variantes PHEV passent automatiquement en mode hybride traditionnel, en combinant essence et électricité selon les conditions de conduite. Les conducteurs peuvent aussi sélectionner manuellement le mode électrique ou hybride.

Le 0 à 100 km/h s’effectue en 5,3 secondes, avec une vitesse de pointe limitée à 250 km/h.

Audi A6 2026 PHEV, de haut | Photo : Audi

Une dotation technologique haut de gamme

Comme il se doit pour une Audi, ces A6 PHEV sont livrées avec la traction intégrale quattro, une direction intégrale, une suspension sport, de grosses jantes et des étriers de freins rouges. On y ajoute une transmission automatique à double embrayage électrifiée pour une réponse plus fluide.

Bref, tout ce qu’on aime d’Audi, mais rehaussé d’efficacité énergétique.

Ce qu’on aura au Canada : une version MHEV à six cylindres

La seule A6 2026 qu’on aura au Canada sera une version profitant d’un système hybride léger, avec un 6-cylindres de 3,0 litres produisant maintenant 367 chevaux. Cette motorisation ajoute un léger coup de pouce électrique en accélération, et elle peut rouler brièvement à basse vitesse sur le seul pouvoir de la batterie, un progrès par rapport à l’actuelle version de 335 chevaux.

Pourquoi pas nous ?

Le Canada n’a actuellement droit qu’à un seul véhicule Audi hybride rechargeable : le Q5 TFSI e 2025. La marque semble réserver ses nouveautés branchées à l’Europe, où la demande est soutenue par des normes environnementales plus strictes. Cela laisse peu d’options pour les Canadiens qui souhaitent rouler en véhicule électrique tout en conservant une allure classique et profiter d’un logo haut de gamme.

Les amateurs de véhicule électrique qui espéraient une A6 PHEV devront donc patienter, ou regarder ailleurs. En attendant, la version MHEV 2026 offrira un bon compromis entre performance et efficacité, mais sans le côté branché… au sens propre.

Audi A6 2026 PHEV, de profil | Photo : Audi

Audi A6 2026 PHEV, trois quarts avant | Photo : Audi