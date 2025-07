Le populaire VUS compact Audi Q3, qui est en vente depuis 2019, aura bientôt droit à une refonte. Et avec des rivaux comme le BMW X1 et le Mercedes-Benz GLA qui ont récemment été renouvelés, il était temps qu’Audi riposte. Deux images nous donnant un aperçu du modèle viennent d’être publiées, avec une date de lancement officiel prévu pour le lundi 16 juin à 15 h 30 (HAE).

Design plus sculpté et éclairage évolutif

Les premières images dévoilent une carrosserie tendue et bien définie, avec des lignes de caractère marquées. L’éclairage diurne, à DEL, semble très mince et évolutif, à l’image des nouveaux modèles Audi comme la future A6 de 2026. À l’arrière, on peut s’attendre à des feux adaptatifs eux aussi. Les blocs optiques principaux, eux, sont logés plus bas, suivant les codes stylistiques des modèles plus imposants de la marque.

| Photo : Audi

Un Q3 qui prend du coffre

Selon des photos-espionnes, le nouveau Q3 prendra un peu de volume, proche des dimensions du premier Audi Q5. Un mouvement fréquent dans l’industrie : rappelons que le BMW X3 de troisième génération a presque la taille d’un X5 de première cuvée.

Habitacle modernisé

À l’intérieur, Audi devrait intégrer une interface multimédia unifiée, fusionnant le combiné d’instruments et l’écran central en une seule dalle. La console centrale sera épurée, avec un sélecteur de vitesse compact et la plupart des fonctions transférées à l’écran. Certains boutons resteront pour conserver un contact physique minimal. Un nouveau volant au logo plat unidimensionnel sera aussi de la partie, une décision critiquée pour son aspect bon marché.

Motorisation attendue et lien avec Volkswagen

Sous le capot, Audi devrait reprendre la base mécanique du nouveau Volkswagen Tiguan, notamment le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres que l’on connaît bien. D’autres détails sur la gamme de motorisations, les performances et les versions à traction intégrale devraient être confirmés lors du dévoilement officiel.

Rendez-vous le 16 juin

On en saura plus sur le nouveau Q3 2026 lundi prochain. Ce lancement marquera une étape clé pour Audi dans la guerre des VUS compacts de luxe, un segment plus compétitif que jamais.