Il y a de plus en plus de véhicules « verts » présentés dans les salons automobiles et l’édition 2019 du rassemblement de Los Angeles ne fait pas exception à la règle. Sauf qu’un autre type de véhicule vert s’est pointé au kiosque du constructeur allemand Audi et cette fois, on ne fait pas référence à sa faible empreinte écologique. Plutôt, c’est sa couleur qui a sauté aux yeux. Ça et la cavalerie qu’il cache sous sa carapace.

En fait, après avoir présenté le Q8 l’an dernier, la firme d’Ingolstadt revient à la charge cette année avec l’ultime version de performance de ce dernier, l'Audi RS Q8 2020. On parle ici du premier VUS de la marque à porter les lettres RS en Amérique du Nord. On parle aussi d’un monstre de la route animé par un moteur V8 biturbo offrant 592 chevaux et 590 livres-pieds de couple, des chiffres qui vont lui permettre de boucler le 0-96 km/h en seulement 3,8 secondes.

Démentiel !

Le véhicule, qui a été testé au fameux circuit du Nürburgring en Allemagne, a établi un record de piste pour un VUS avec un temps de 7 minutes et 42,2 secondes. C’est seulement 58 secondes de plus que la Lamborghini Aventador SVJ. La Nissan GT-R NISMO a mis 7 minutes et 8 secondes à boucler son tour. Ça vous donne une idée.

La puissance avancée par ce véhicule n’est pas que le fruit de la mécanique à combustion, toutefois, alors que le RS Q8 profite d’un système hybride léger de 48 volts. Ce dernier est aussi capable d’œuvrer pour offrir une stabilité accrue en virage grâce à un apport électromécanique visant à éliminer le roulis. La traction intégrale quattro, la vectorisation du couple, quatre roues directionnelles et une suspension pneumatique offrant un débattement de 3,5 pouces sont aussi des vedettes de la fiche technique.

Et si les roues vous ont sauté aux yeux, c’est normal. Leur taille est de 22 pouces en version de base et en option, des jantes de 23 pouces sont livrables. On n’ose même pas imaginer leur coût ni une randonnée dans les rues d’une ville canadienne avec ces dernières.

Parlant de prix, le modèle est annoncé à 127 000 euros en Europe. Les prix et la date de commercialisation n’ont pas encore été annoncés pour l’Amérique du Nord, mais on peut facilement s’attendre à une facture frisant les 160 000 $ canadiens.