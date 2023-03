Non, l’Audi RS 4 Avant ne serait pas proposée chez nous

• Contrairement à une nouvelle qui a circulé cette semaine, Audi ne prévoit pas commercialiser la RS 4 Avant en Amérique du Nord.

• La firme propose déjà une familiale haute performance, la RS 6 Avant.

• Dans la gamme A4, il est toujours possible de se rabattre sur la version familiale Allroad.

Une nouvelle parue sur le site Motor Trend cette semaine a enflammé les passionnés de conduite sportive, de traction intégrale et de familiales. Le site rapportait que la firme allemande avait décidé de faire traverser l’Atlantique à un de ses modèles iconiques, la RS 4 Avant.

On parle ici de la variante haute performance de la berline A4, mais en version familiale, ce qui la rend encore plus craquante.

Tout portait à croire que l’information était véridique, car la publication mentionnait qu’elle lui venait d’un employé du groupe Audi. Or, ce ne serait pas le cas. En effet, lorsque Road & Track a contacté un représentant nord-américain de l’entreprise, on a confirmé que ladite information était erronée.

Le porte-parole a déclaré ceci à la publication : « Il n’est pas prévu de commercialiser la RS 4 Avant sur le marché américain. J’adore cette voiture, mais elle ne viendra pas. »

Évidemment, on ne peut reprocher au magazine Motor Trend d’avoir publié l’information qui lui avait alors été transmise. De plus, celle-ci faisait du sens, car Audi propose déjà chez nous la RS 6 Avant, une voiture qui a fait un tabac dès son arrivée sur le marché. Qui plus est, l’A4 actuelle est à la fin de son cycle de vie, si bien qu’une version RS 4 Avant offerte une année seulement se serait envolée dans le temps de le dire.

À preuve, toutes les RS 6 Avant destinées à l’Amérique du Nord ont été vendues. Il est clair que la même chose se serait produite avec une RS 4 Avant.



Photo : Audi Audi RS 4 Avant - Trois quarts arrière

Demeurons prudents, toutefois. Dans le passé, nous avons déjà eu des « confirmations » concernant des modèles Audi qui ne viendraient pas chez nous, mais qui ont fini par traverser l’Atlantique. Les constructeurs revoient souvent leurs décisions ; ça fait partie de leur processus stratégique et des ajustements tout naturels qu’ils apportent à leur gamme.

Enfin, un petit mot concernant une rumeur qui circule quant à l’appellation de la berline A4. Celle-ci deviendrait l’A5 au passage de la nouvelle génération. De fait, les modèles portant un chiffre pair feraient d’abord la transition vers l’électrification, si bien qu’une A4 à essence deviendrait une A5 alors que la version électrique reprendrait le nom de A4, avec la mention e-tron. Idem pour les variantes de performances S.

On est au stade de rumeurs dans ce cas, mais nous allons surveiller ce dossier de près.