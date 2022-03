À l’été, on devrait commencer à voir les premières versions électriques du Ford F-150 sur les routes, soit les modèles Lightning. Le tout, bien sûr, selon les disponibilités considérant la situation actuelle.

Toujours est-il qu’une chose était attendue avec impatience, soit la confirmation de l’autonomie des différentes versions qui seront proposées.

C’est chose faite. En effet, Jim Farley, le chef de la direction de Ford, vient de corroborer les estimations de consommation de carburant de l’Environmental Protection Agency (EPA) via un gazouillis. Il n’avait pas trop le choix, car les fameuses étiquettes que l’on peut voir sur les vitres latérales des véhicules neufs, étiquettes révélant entre autres l’autonomie (ou la consommation), étaient apparues sur le Net au cours du week-end.

Ainsi, les modèles Pro, XLT et Lariat, qui vont recevoir la batterie régulière, vont proposer une capacité de 230 miles, soit 370 kilomètres. Avec la batterie permettant une plus grande autonomie (Extended Range) sur ces modèles, la liberté va grimper à 320 miles, l’équivalent de 515 kilomètres. Quant à la version Platinum, qui ne sera que livrable avec la plus puissante des batteries, mais dont le format sera quelque peu différent (roues, hauteur, etc.), on parle d’une possibilité de 300 miles, soit 483 kilomètres.

Jim Farley était bien fier d’annoncer que ses ingénieurs avaient fait mieux que ce qui était anticipé au départ. En décembre, Jim Farley avait parlé d'une autonomie maximale de 484 km.