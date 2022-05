Plus de capacités que prévu pour le Ford F-150 Lightning

Le Ford F-150 Lightning, la version tout électrique du modèle le plus vendu en Amérique, a vu sa production être lancée il y a quelques jours. Le modèle est attendu avec impatience et tous ceux qui sont intéressés à ce dernier ont hâte d’en faire l’essai pour vérifier ses capacités.

En attendant, la compagnie qui lui donne vie avait une bonne nouvelle à partager, soit le fait que le modèle offrirait plus de puissance et plus de compétences que prévu. Ford affirme que les batteries, la régulière et celle à autonomie prolongée, en offriront tout simplement plus.

« Nous nous sommes sérieusement engagés à relever la barre avec ce camion, même après l’avoir présenté, le tout afin d’en offrir davantage à nos clients », a déclaré Dapo Adewusi, le responsable de l’ingénierie pour le F-150 Lightning.

Maintenant, concrètement, voici en quoi le modèle sera plus performant que prévu. Concernant la version à autonomie prolongée, elle devait offrir une puissance de 563 chevaux. Et bien, ce serait 580 forces finalement. Pour ce qui est de la version régulière, on avait annoncé 426 étalons alors que l’écurie en comptera en fait 452. Le couple demeure inchangé, qu’importe la version, à 775 lb-pi.

Mieux, Ford annonçait récemment un peu plus d’autonomie pour les variantes XLT et Lariat. Avec la batterie offrant le plus de liberté, on parle désormais de la possibilité de franchir 515 kilomètres, une trentaine de plus qu’initialement espéré.

De plus, le Ford F-150 Lightning pourra en faire plus pour ses propriétaires. La charge utile, qui avait été annoncée à 2000 livres, sera finalement de 2235 livres. Voilà un poids additionnel supplémentaire qui pourra être transporté dans la caisse, ce qui va assurément servir plusieurs entrepreneurs.

De bonnes nouvelles, donc, pour le F-150 Lightning. Nous vous reviendrons avec plus de détails lorsque nous aurons plus d’informations et que nous aurons bien sûr pris le volant du modèle.