Ford ramènerait le nom Lightning pour son F-150 électrique

Parfois, on a des éclairs de génie sans vraiment le savoir. Lorsque Ford a lancé la version Lightning de sa camionnette F-150 au début des années 1990, elle ne se doutait certainement pas qu’elle allait avoir l’occasion d’utiliser ce nom, 30 ans plus tard, pour une version électrifiée de son modèle phare.

C’est pourtant ce qui pourrait se produire.

En effet, selon ce que rapporte le magazine Car and Driver, la compagnie profiterait de l’occasion pour faire renaître un nom qui est devenu mythique auprès des amateurs. Il faut se rappeler que deux générations de F-150 l’ont porté, soit de 1993 à 2004. Le modèle était animé par un V8 suralimenté et portait un style agressif, des pneus surdimensionnés, ainsi que des amortisseurs Bilstein. À l’époque, le temps du bolide au 0-100 km/h approchait les 5,5 secondes, ce qui était exceptionnel pour un pick-up.

Concernant le retour possible du nom, Car and Driver cite un document de source interne chez Ford, document qui leur a été fourni par une personne qui est bien sûr gardée secrète. Le document en question ferait référence au nom F-150 Lightning, à la Mustang Mach-E et au fourgon E-Transit. Ford garde bien sûr la chose secrète pour le moment et y va de la traditionnelle phrase qu’on entend à profusion dans le milieu, soit « nous ne discutons pas des futurs produits ».

Chose certaine, le mariage entre le nom Ligthning et une architecture tout électrique est intéressant… et parfait. Et considérant les performances relevées qui sont souvent celles des produits électrifiés, l’esprit du modèle d’origine serait en quelque sorte conservé ; à condition qu’on le dote d’un châssis lui autorisant quelques folies.

Ford prévoit commercialiser son F-150 électrique quelque part au milieu de l’année 2022.

