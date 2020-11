Cette semaine, Ford nous a partagé les données officielles en ce qui a trait à l’autonomie dont vont profiter plusieurs variantes de son désormais célèbre Mach-E. La bonne nouvelle, tant pour Ford que pour les consommateurs, c’est que les données en question sont meilleures que celles qu’anticipait la compagnie.

Le VUS électrique Mach-E s’apprête à faire ses débuts. Il a d’ailleurs commencé à débarquer au pays où il fait présentement la tournée de certains concessionnaires pour des fins de formation. Attendez-vous à le voir sur la route très bientôt.

Maintenant, concernant ses capacités, voici ce que ça donne.

Pour la version à autonomie régulière et à propulsion, on parle de 370 km, soit 15 km de plus que prévu. Dans le cas de la variante à autonomie prolongée (toujours à propulsion), la liberté est poussée à 483 km, 8 km de plus que prévu au départ.

Avec la version régulière à traction intégrale, il sera possible de parcourir 340 kilomètres. C’est aussi 15 de plus qu’espéré. En passant à la version à rouage intégral et autonomie prolongée (elles prennent le nom de eAWD), c’est un maximum de 435 kilomètres qu’il sera possible de franchir en mode tout électrique.

Voilà des chiffres intéressants pour Ford, surtout dans le cas des modèles à autonomie prolongés.

Ce qui sera intéressant maintenant, c’est de voir combien de kilomètres nous serons capables de parcourir avec une version, tant en hiver qu’en été.

À suivre…

... Autonomie ciblée (estimée par le EPA) Autonomie actuelle (estimée par le EPA) Autonomie régulière, à propulsion : 355 km Autonomie régulière, à propulsion : 370 km Autonomie prolongée à propulsion : 475 km Autonomie prolongée, à propulsion : 483 km Autonomie régulière, eAWD : 325 km Autonomie régulière, eAWD : 340 km Autonomie prolongée, eAWD : 425 km Autonomie prolongée, eAWD : 435 km