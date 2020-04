Deux véhicules identiques à ceux utilisés dans Retour vers le futur, soit une DeLorean DMC 12 1981, ainsi qu’une camionnette Toyota SR5 1985, sont à vendre en tandem en ligne.

Ce n’est pas tous les jours qu’il est possible de mettre la main sur des voitures iconiques ayant fait leur marque au cinéma. Imaginez alors l’occasion de faire l’acquisition de deux de ces modèles en même temps… à condition d’avoir quelques liquidités.

Mais on ne parle pas de grandes fortunes non plus. Les deux produits en question appartiennent à des catégories que l’on pourrait qualifier d’abordables.

Les deux pièces sont des versions identiques à celles qui ont été utilisées dans le premier volet de la trilogie de film Back to the Future (Retour vers le futur). En fait, dans le cas de la DeLorean, on parle d’une édition sans les fioritures dont profitait la machine à voyager dans le temps du Doc Brown.

Photo : Bringatrailer Toyota SR5 1985

Pour ce qui est de la camionnette Toyota, il s’agit d’une réplique qui a été un peu maquillée afin de ressembler en tout point au véhicule qui fait rêver Marty McFly en 1985.

Les deux items sont offerts sur le populaire site d’encan en ligne Bring a Trailer.

La DeLorean

Photo : Bringatrailer DeLorean DMC 12 1981, portes ouvertes

Dans le cas de la DeLorean DMC 12 1981, elle se présente en excellente condition, elle qui n’affiche que 4300 kilomètres d’usure. Elle est équipée d’une boîte manuelle à cinq rapports. L’historique de service est fourni avec la vente et le coffre est rempli de souvenirs du célèbre film, dont une planche de bord rose vif.

Au moment d’écrire ces lignes, l’encan se termine dans deux jours et la mise est présentement à 32 000 $ américains.

Photo : Bringatrailer DeLorean DMC 12 1981, avant

Photo : Bringatrailer DeLorean DMC 12 1981, arrière

Le Toyota

Photo : Bringatrailer Toyota SR5 1985, profil

Quant à la camionnette Toyota SR5 1985, elle correspond à celle qui rend fou d’envie Marty McFly lors du premier film de la série. Elle est équipée de pare-chocs tubulaires et d’un arceau de sécurité, ainsi que de six feux auxiliaires de couleur jaune. Le modèle a parcouru environ 130 000 miles jusqu’à présent, mais il semble toujours en très bon état. Il est aussi équipé d’accessoires nous renvoyant au film, ce qui devrait permettre aux mises d’atteindre un niveau intéressant.

Photo : Bringatrailer Toyota SR5 1985, avant

Photo : Bringatrailer Toyota SR5 1985, intérieur

D’ailleurs, toujours au moment de compléter cet article, la mise atteignait 30 000 $ pour cet exemplaire et il est permis de croire qu’elle va augmenter au cours des deux prochains jours.

Ne reste qu’à voir si on aura deux acheteurs différents pour ces véhicules ou si un seul et unique collectionneur réussira un tour de force en remportant les deux encans.