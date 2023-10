• Les acheteurs de voitures deviennent-ils plus capricieux ? Une nouvelle étude montre que la fidélité à la marque s'érode.

Pour un constructeur, la loyauté d’un client, ça vaut de l’or. Une fois qu’on réussit à lui vendre un premier véhicule, si l’on est ensuite capable de s’assurer sa fidélité, ce sont plusieurs véhicules qu’on va réussir à lui refiler tout au long de sa vie.

Plus on a de clients loyaux, plus on assure sa pérennité.

Cependant, la loyauté n’est plus ce qu’elle était alors qu’on retrouve une offre de plus en plus variée. Ajoutez à cela la fluctuation des prix et les taux d’intérêt élevés et vous vous retrouvez avec un équilibre plus fragile.

Ainsi, une étude récente de J.D. Power en arrive à la conclusion que les constructeurs ont de plus en plus de mal à fidéliser leur clientèle. Un des effets secondaires inattendus de la pénurie de puces électroniques est que les consommateurs qui ont gardé leur véhicule plus longtemps qu’ils n’en avaient l’habitude vont chez la concurrence pour essayer quelque chose de nouveau, et ce, en raison d’une réalité bien précise.

Toyota Corolla Hybrid 2023 Photo : D.Boshouwers

Tyson Jominy, vice-président de J.D. Power et chargé des données de l’étude, explique « qu’à mesure que la disponibilité des véhicules augmentait et que de nouveaux choix apparaissaient sur le marché, la fidélité à l’égard des marques dans leur ensemble diminuait. En outre, les propriétaires sont restés attachés à leur véhicule plus longtemps que d’habitude en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et ont donc été plus susceptibles de rencontrer des problèmes avec leur véhicule. ».

Cette réalité précise à laquelle nous faisions allusion a fait en sorte que certains ont conséquemment décidé d’essayer un autre modèle. Avant, on devine qu’ils remplaçaient leur véhicule avant qu’il n’éprouve des problèmes, ce qui les ramenait à la même marque, puisque celle-ci s’était montrée fiable. « Les consommateurs cherchent à prendre le volant de quelque chose de différent et ne restent plus aussi fidèles à une marque », opine Tyson Jominy.

Porsche 718 Cayman GTS 2023 Photo : D.Rufiange

L’étude

J.D. Power a analysé les données de reprise de septembre 2022 à septembre 2023 pour dresser une liste des marques auxquelles les acheteurs de véhicules neufs sont les plus fidèles. Porsche a remporté la première place dans le segment des voitures haut de gamme pour la deuxième année consécutive avec un taux de fidélité de 56,8 %. Mercedes-Benz a terminé deuxième avec 50,5 %. Dans le segment des VUS haut de gamme, Volvo et BMW ont pris la première et la deuxième place avec respectivement 56,5 % et 56,1 % de fidélisation.

Pour ce qui est des voitures grand public, Toyota occupe la première place avec 60 % et Honda la deuxième avec 55 %. Dans le segment des VUS, c’est Subaru qui bénéficie du taux de fidélité le plus élevé à 61,1 %, tandis que Toyota n’est pas loin à 60,5 %.

Sans surprise, Ford occupe la première place dans le segment des camionnettes avec un taux de rétention de 64,6 % ; c’est le pointage le plus élevé de l’étude. Toyota arrive en deuxième position avec 60,4 %.