Si vous avez déjà visionné le film The Wolf of Wall Street (Le loup de Wall Street), vous avez certainement en mémoire la scène où l’acteur principal, Leonardo DiCaprio, tente de conduire une Lamborghini Countach 1989 alors qu’il est sous l’emprise de la drogue. Les résultats sont assez désastreux.

Lamborghini Countach 1989 aux enchères Photo : Bonhams Auctions

Eh bien, cette Lamborghini Countach accidentée s’en va aux enchères. C’est le groupe Bonhams qui va gérer le tout lors d’une vente qui aura lieu à Abu Dhabi, le 25 novembre prochain.

La voiture mise aux enchères a donc été utilisée lors du tournage de la fameuse scène, mais des dommages additionnels lui ont infligé après coup pour lui donner un aspect plus accidenté, selon ce qu’on peut lire sur l’annonce de la vente.

Aperçu du Lamborghini Countach 1989 du profil Photo : Bonhams Auctions

Les images ont fait mal à tous les amateurs de voitures, car la Countach est une pièce mythique qui a marqué une génération. Présentée au Salon de l’auto de Genève en 1971, elle est devenue iconique et pour une grande partie des jeunes de la génération des années 80, elle s’est retrouvée accrochée à un mur ; les affiches de la Countach étaient légion à l’époque et partie prenante de tout bon décor de garage.

Avec ses portes à ouverture de type papillon, son style tranché et son moteur V12, elle a vraiment marqué l’imaginaire. Elle a aussi été produite sur une longue période, soit de 1974 à 1990. En tout, près de 2000 exemplaires ont été assemblés.

Et dans le cas du modèle qui nous intéresse, il a une signification encore plus importante. Il s’agit également de l’une des 658 éditions 25e anniversaire qui ont été construites pour célébrer le quart de siècle de Lamborghini. Celle-ci se distingue avec des ailerons uniques et des bouches d’aération modifiées, conçus par le futur fondateur de Pagani, Horacio Pagani, lorsqu’il travaillait encore chez Lamborghini.

La puissance qui provient du V12 de 5,2 litres est de 455 chevaux.

Lamborghini Countach 1989 grise Photo : Bonhams Auctions

Et que peut valoir une Lamborghini Countach dans cet état ? C’est là que c’est plutôt ahurissant, car selon Bonhams, on s’attend à un prix de vente qui va osciller entre 1,5 et 2,0 millions de dollars américains.

Sur le marché de l’occasion, il est possible de mettre la main sur un exemplaire pour environ la moitié du prix minimum espéré. Il est donc clair que sa participation au film, et son caractère plus rare contribuent à faire grimper sa valeur.

La Lamborghini Countach 1989 endommagée Photo : Bonhams Auctions

Lamborghini Countach 1989 accidentée Photo : Bonhams Auctions