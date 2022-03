Back to the Future revit une fois de plus grâce à Lego

Si vous êtes amateur de produits Lego, spécialement des voitures offertes par le fabricant de jouets, on a une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes amateur de la série de films Back to the Future (Retour vers le Futur), on a aussi une bonne nouvelle pour vous.

Et si vous êtes un inconditionnel des produits Lego ET de la célèbre trilogie, alors là, on a une excellente nouvelle pour vous ; Lego redonne vie aux films une fois de plus, cette fois grâce à un nouvel ensemble qui va vous permettre d’assembler les trois machines à voyager dans le temps que l’on retrouve dans chaque long métrage.

En 2013, un premier ensemble avait été mis sur le marché, mais celui qui sera offert à compter du 1er avril est plus massif et plus complet. Notez cependant que vous ne pourrez assembler les trois modèles simultanément. Les accessoires sont présents pour recréer chaque version, une à la fois.

En tout, 1872 pièces vous attendent, y compris le fameux hoverboard du deuxième film, la caisse de plutonium du premier, ainsi qu’une boîte de boîte de conserve pour M. Fusion (rappelez-vous la fin du premier film) et des rails pour vous replonger dans l’ambiance du troisième volet de la série.

Et oui, des figurines de Marty McFly et de Doc Brown font partie des pièces.

Si tout cela ne vous dit rien, il est temps de voir ces classiques du cinéma.

L’ensemble est offert au prix de 219,99 $ canadiens.

