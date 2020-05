Pour avoir accès au service à l’auto d’une chaîne de restauration rapide, une famille a décidé de se fabriquer une voiture en carton et de tenter sa chance. L’histoire a fait le tour de la planète et puisqu’elle nous colle un sourire aux lèvres, nous prenons le temps de vous la partager. À travers cette crise du coronavirus, toute nouvelle susceptible d’apporter un peu de bonne humeur mérite d’être racontée.

La scène se passe à La Louvière, en Belgique, une municipalité située à quelque 54 kilomètres du sud de la capitale, Bruxelles. Nathalie Moermans s’est présentée avec sa fille et sa belle-fille dans la file du service à l’auto d’un restaurant McDonald. Cependant, puisque la dame ne possède pas de voiture, elle n’avait pas droit au service.

En fait, il est expliqué que la voiture est nécessaire pour faire la file, question de respecter la distanciation sociale. Conséquemment, le groupe s’est mis en mode solution.

Quelques minutes plus tard, une voiture en carton était construite. La mère raconte : « Nous venons d’emménager et d’acheter des meubles dont nous avions gardé les boîtes. Les filles n’étaient de prime à bord pas très emballées à l’idée de sortir avec notre voiture provisoire, elles ne voulaient pas attirer les regards. Je les ai convaincues qu’elles en rigoleraient plus tard et elles se sont prêtées au jeu. »

Immédiatement sur la rue, les réactions positives se sont multipliées. Les gens klaxonnaient et prenaient des photos. La famille s’est ensuite demandé quelle serait la réaction de la police si elle était vue dans la file d’attente du service à l’auto. En arrivant sur place, un véhicule des forces policières était déjà présent et les agents sont allés vérifier ce qui se passait. Aussitôt que la démarche a été expliquée par la mère, ces derniers se sont mis à rire et ont pris en photo le véhicule en carton.

La famille a donc pu s’exécuter.

Là, la réaction a été similaire. La surprise de voir une voiture en carton venir commander de la nourriture a fait place à la joie et les employés se sont aussi rués à l’extérieur pour prendre le « véhicule » en photo.

Un beau moment à travers cette folie.

Et tout cela peut aussi servir de leçon. Alors que nous vivons presque tous une situation difficile, on a toujours le choix d’être en mode solution plutôt que de s’apitoyer sur son sort.