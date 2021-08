Il transforme sa Bentley Continental Flying Spur en… pickup

Pour rouler avec un véhicule exclusif, comme une Bentley, il faut être en moyen. Pour rouler avec un véhicule hautement modifié, il faut aussi avoir quelques sous de côté. Pour rouler avec un véhicule exclusif qui est en plus hautement modifié, il faut beaucoup de sous.

C’est de toute évidence le cas du propriétaire de cette Bentley Continental Flying Spur 2005, un modèle qui peut facilement se négocier autour de 50 000 $ sur le marché de l’occasion. Ce dernier, un résident du Royaume-Uni, a décidé de transformer sa pièce de collection en… camionnette.

Ainsi, cette Bentley Continental Flying Spur 2005 est passée par l’atelier du groupe DC Customs pour être métamorphosée. L’entreprise reçoit généralement le mandat de travailler sur la personnalisation de vieux modèles Volkswagen et de voitures exotiques.

En janvier 2020, la Bentley est entrée dans l’entrepôt de DC Customs où l’équipe a commencé par souder les portes arrière pour les fermer. On a ensuite raccourci la ligne de toit et, comme vous pouvez le voir, transformé l’ensemble de l’arrière pour en faire une caisse bonne pour le chargement. Celle-ci présente une finition en teck qui ne devrait pas recevoir de matériel de nature à l’abîmer. L’intérieur a été modifié par l’ajout d’une garniture de toit en cuir, mais l’avant n’a pas changé.

Photo : Instagram (DC Customs) La Bentley Continental Flying Spur 2005, img. 2

Sous le capot, un moteur W12 biturbo de 583 chevaux est à l’œuvre, ce qui fait de cette camionnette une bête capable de rivaliser avec les Ford F-150 Raptor et Ram 1500 TRX de ce monde.

Sur son compte Instagram, DC Customs raconte l’expérience : « Le pick-up Bentley Flying Spur nous a quittés aujourd’hui après l’une des plus grandes constructions et l’un de nos plus grands défis à ce jour. Beaucoup de gens pensaient que nous étions fous de découper une Flying Spur — probablement à raison — et pensaient que le résultat n’aurait pas une belle allure. Personnellement, nous croyons que nous avons réussi et on doit admettre que nous sommes fiers de ce véhicule. »

On ne verra jamais ce pick-up sur la route en raison de sa provenance, mais qui sait, d’autres seront peut-être inspirés pour faire de même ici. Plutôt unique et audacieuse comme idée, avouons-le.

Photo : Instagram (DC Customs) La Bentley Continental Flying Spur 2005, img. 3