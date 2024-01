Une balade sur une piste NASCAR… à 102 ans

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Parlez-en à Bindy Gralow, une femme de 102 ans qui a réalisé le rêve d’une vie, soit de monter à bord d’une voiture et d’effectuer un tour sur une piste de la série américaine NASCAR.

La chose s’est produite au circuit de Richmond, en Virginie. Rassurez-vous, la centenaire n’était pas au volant, mais bien assise dans le siège du passager d’une voiture de tête utilisée pour la série, une Toyota Camry.

« Allez aussi vite que vous le souhaitez, car j’aime la vitesse », a déclaré au pilote la principale intéressée. Malheureusement, le conducteur de la voiture n’était pas autorisé à dépasser les 103 km/h (65 miles à l’heure).

Une balade sur une piste NASCAR Photo : WWBT

Bindy Gralow a toujours aimé la vitesse. Née pendant les années folles au tournant de la décennie 1920, elle a été décrite par une de ses filles comme une personne enjouée et toujours pleine de vitalité.

Après la demi-douzaine de tours effectuées, la dame en voulait encore. Lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait recommencer, elle a répondu : « J’espère que oui. »

La centenaire n’est pas sur le point d’oublier son expérience. Elle s’est pointée au circuit avec deux de ses cinq filles, ainsi que son aide-soignante. Elle a eu droit à un traitement royal, voyant même un tapis rouge être déroulé devant elle pour qu’elle se rende à la piste. Dans la vidéo, lorsqu’elle s’installe à bord de la voiture, on voit son visage s’illuminer.

Et il est encore plus radieux à sa sortie de la voiture. On voit qu’elle a vraiment savouré le moment.

Après ses tours de piste, la famille Gralow et l’aide-soignante ont pu signer leur nom sur la ligne de départ et d’arrivée. Mais il ne semble pas que ce soit la dernière aventure de course pour la sympathique dame. Bindy Garlow prévoit retourner au circuit de Richmond en avril pour assister à une course NASCAR, et célébrer du coup ses 103 ans.

« Les amateurs comme Bindy sont ce qui fait du circuit de Richmond un endroit si spécial pour notre communauté », a déclaré Lori Colier Waran, présidente du Richmond Raceway. « Nous sommes très honorés d’avoir contribué à la réalisation de ses rêves. »