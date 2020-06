Le coupé BMW Série 4 2021 fait ses débuts mondiaux

Dans le cadre d’une présentation en ligne diffusée depuis son centre de design situé à Munich, en Allemagne, BMW a présenté sa nouvelle Série 4 2021.

Ce qui fait jaser, c’est l’imposante calandre. Cette dernière, composée de deux naseaux, est unique à BMW, mais plus que jamais, elle prend de la place. Le constructeur justifie sa taille en mentionnant qu’une plus grande capacité de refroidissement du moteur était nécessaire. Elle détourne l’attention des autres caractéristiques notables du design comme les prises d’air entourant la calandre, une approche qui rappelle un peu la Série 8. La ligne de toit inclinée qui descend jusqu’à la pointe du coffre est aussi remarquable.

Photo : BMW BMW Série 4 Coupé 2021, profil

Parmi les autres caractéristiques notables, notons une posture large, des ailes plus sculptées au-dessus des passages de roues arrière et un profil allongé, ce qui contribue à distinguer la Série 4 de la Série 3 dans la gamme. La nouvelle Série 4 est 66 mm plus longs, 25 mm plus larges, 25 mm plus bas et sa voie arrière est 25 mm plus larges que celle de la berline Série 3 (en comparant les 330i et 430i), tout en partageant le même empattement. La Série 4 est également un peu plus longue, plus large et plus haute que sa devancière (132 mm, 25 mm et 10 mm, respectivement) et repose sur un empattement plus long de 40 mm, a déclaré le directeur du design de BMW, Domagoj Dukec, lors du lancement :

« La nouvelle BMW Série 4 affiche les proportions caractéristiques de BMW dans leur forme la plus moderne à ce jour. L’avant de la voiture se distingue très clairement sur la route. La grille de calandre verticale et les deux phares iconiques créent une identité audacieuse et confiante ». – Domagoj Dukec, responsable du design BMW

Photo : BMW Le coupé BMW Série 4 2021, intérieur

À l’intérieur, la priorité est donnée à la qualité avec de nouveaux sièges avant sport (de série) à commande électrique et un volant sport en cuir. La console centrale inclinée vers le haut sépare l’espace consacré à chacun des occupants de la première rangée. L’éclairage est assuré par des diodes électroluminescentes partout où l’on se trouve et il peut être configuré via le menu iDrive « selon le goût et l’humeur du conducteur ».

Les écrans du système multimédia et de la planche de bord forment un ensemble ininterrompu. Les fonctions d’éclairage sont commandées à partir d’un panneau de commutateurs situé à gauche du volant. Le bouton de démarrage/arrêt est maintenant situé à la console centrale, tout comme le levier de sélection des rapports, le contrôleur iDrive et les interrupteurs qui permettent de sélectionner les modes de conduite.

À l’arrière, il y a de la place pour deux et les sièges sont équipés d’appuie-tête intégrés, en plus d’être rabattables en proportion 40/20/40.

Photo : BMW Le coupé BMW Série 4 2021, 2e rangée

Les acheteurs vont profiter de série de la compatibilité sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Le système iDrive 7, également inclus de série, est hautement personnalisable. En fait, il faut prévoir un temps considérable à sa configuration. Le système de navigation, lorsque vous choisissez les fonctions optionnelles du Live Cockpit Professional, crée des visualisations en 3D de la zone environnante.

Les versions et les groupes motopropulseurs

Au sommet des cinq variantes qui seront offertes lors du lancement en octobre 2020, on trouve le coupé M440i xDrive et son moteur 6-cylindres turbo de 3 litres et 382 chevaux (369 livres-pied de couple). Ce modèle profite de la transmission intégrale intelligente et d’un différentiel M Sport. Son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est de 4,5 secondes et sa vitesse maximale est réglée électroniquement à 240 km.

Photo : BMW Le coupé BMW Série 4 2021, trois quarts arrière

En dessous, toutes les versions de la nouvelle Série 4 bénéficient de plus de puissance et de plus de couple que les précédentes. Le nouveau coupé 430i xDrive est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2 litres qui développe maintenant 255 chevaux, soit une augmentation de 7, et 294 livres-pieds de couple, un gain de 36. La mouture 430i xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes.

Toutes les déclinaisons sont équipées de série d’une transmission automatique à huit rapports qui est dotée du système Lauch Control pour des départs canon. La M440i, quant à elle, profite d’un système hybride léger utilisant une batterie de 48 volts pour récupérer l’énergie lors de la décélération et du freinage.

De la grande visite

Lors de la présentation, une BMW 328 des années 30 et une BMW 3.0 CS des années 70 étaient présentes pour souligner l’histoire de la marque lorsque vient le temps de parler de coupés sport. Un beau clin d’œil.

Comme mentionné, La nouvelle BMW Série 4 2021 sera commercialisée à partir d’octobre de cette année.

Photo : BMW Le coupé BMW Série 4 2021 (M440i xDrive)

Photo : BMW Le coupé BMW Série 4 2021 (430i xDrive)