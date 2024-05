BMW abandonne la lettre i pour ses modèles à essence

Au début des années 70, BMW a commencé à ajouter la lettre i à certaines versions de ses modèles. La lettre s’est répandue partout à travers la gamme, elle qui signifiait « injection », en parlant de l’alimentation en carburant des moteurs à essence.

Récemment, BMW annonçait une nouvelle variante de son X3, cette fois portant le nom X3 M50. La lettre « i » ayant disparu, des questions ont été posées. Selon le site BMW Blog, qui a questionné la compagnie à ce sujet, la réponse est qu’on va simplement le réserver pour les modèles électriques qui, on le sait, voient leur désignation commencer par cette même lettre. C’est ce qu’a confirmé au site Bernd Körber, le vice-président de la marque et de la gestion des produits chez BMW.

Ainsi, il faut s’attendre à voir disparaître les lettres i de l’appellation des modèles à essence actuels. La seule autre situation où la lettre « i » est utilisée, c’est avec le système multimédia iDrive. Rien ne devrait changer de ce côté.

On n’en est pas à un premier changement chez BMW et l’on est loin de l’époque où le chiffre indiqué avait un lien avec la taille du moteur. Aujourd’hui, avec la prolifération des 4-cylindres turbo, on a délaissé ce lien entre le chiffre et la taille de la mécanique, si bien que la signification de l’appellation est moins forte qu’elle ne l’était.