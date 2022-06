L’avenir de l’automobile s’annonce électrifié, tout le monde le sait. Conséquemment, on se doute bien que les pures sportives devront un jour troquer leur mécanique essence pour un groupe motopropulseur dominé par une pile.

Et avec les réglementations de plus en plus strictes, ça va se produire plus rapidement qu’on le pense, si la tendance se maintient, bien sûr ; l’avenir peut aussi être truffé de surprises et d’éléments impondérables.

Toujours est-il que chez BMW, là où l’électrification est déjà bien entamée, on prépare la suite des choses au sein de la division de performance M, dirigée par Franciscus van Meel. L’homme a déjà été à la tête de celle-ci, soit de 2015 à 2018. Entre 2019 et 2021, il a travaillé au développement du iX, ainsi que de la Série 7 électrifiée. Son retour chez M va permettre à la branche de profiter de son expertise en matière d’électrification.

D’ailleurs, le modèle XM sera le premier à se pointer et sa production doit être lancée à la fin de 2022. Cela nous amène vers la réflexion suivante : quel sera le dernier véhicule M à profiter d’un seul moteur à combustion ? Franciscus van Meel a confirmé au journal allemand Bimmer Today qu’il s’agira de la M2 de 2023.

« La BMW M2 avec son 6-cylindres en ligne et sa configuration à propulsion sera définitivement une machine pour puristes. Nous verrons de plus en plus d’électrification avec d’autres véhicules, bien sûr sous différentes formes, en commençant par le système électrique de 48 volts et les hybrides rechargeables, jusqu’aux moteurs entièrement électriques. Sous cet angle, la M2 sera la dernière M avec un entraînement par moteur à combustion pur et également sans portée d’électrification tel qu’un système léger de 48 volts, oui », a déclaré Franciscus van Meel.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : BMW Le BMW iX

On aura donc droit à d’autres véhicules équipés de moteurs à essence chez la division M, mais ils recevront une aide électrique quelconque. Cela fait de la prochaine M2 une voiture de collection.

Et la voiture sera toujours livrable avec une boîte de vitesses manuelle, le choix de plus de la moitié des acheteurs nord-américains de M2, selon Franciscus van Meel.

La production de la M2 de prochaine génération, qui a été aperçue par des espions, mais pas encore présentée officiellement par BMW, verra sa production commencer vers la fin de l’année au Mexique. Elle devrait donc nous être montrée au cours des prochaines semaines/mois.