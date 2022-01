L’année 2022 sera la dernière pour le moteur V12 chez BMW

Ça sent la fin pour le moteur V12 chez BMW. La firme bavaroise a en effet annoncé mardi qu’elle va cesser la fabrication de son V12 en juin, du moins pour les produits qui portent son logo. Cela signifie que la prochaine génération de la Série 7, qui doit être présentée plus tard cette année, ne sera pas livrable avec un V12.

N’oublions pas cependant que Rolls-Royce, qui appartient à BMW, propose des modèles à mécanique V12. Aucun échéancier n’a été révélé de ce côté quant à un éventuel retrait de l’offre.

Quant au V12 chez BMW, il s’agit d’une option qui est présente depuis 1987 au sein de la gamme. On va mettre fin à cette séquence avec une édition finale et spéciale V12 de la Série 7, une M760i xDrive. Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un tel modèle de collection, sortez votre chéquier ; le prix a été annoncé à 200 995 $ américains.

Heureusement, les frais de transports et de préparation sont inclus (!).

Et vous devrez faire vite, aussi, car seulement une poignée de modèles seront proposés. La compagnie parle d’une douzaine d’exemplaires pour le marché américain. Et il sera aussi préférable que vous ayez déjà acheté une BMW à moteur V12, car c’est à cette clientèle que seront d’abord proposées les versions.

Évidemment, le modèle proposé ne manquera de rien alors que tout ce que le véhicule peut recevoir sera livré de série. On retrouvera un logo V12 uniques à gauche et à droite et la voiture va reposer sur des jantes uniques de 20 pouces aux accents argentés. Des unités grises ou noires seront offertes.

À bord, les seuils de porte vont porter une plaque portant l’inscription « The Final V12 », ainsi qu’une inscription à la console centrale portant l’inscription 1 sur 12 pourra être vue. Chaque acheteur recevra également un trophée mentionnant les options de peinture et de cuir choisies pour son véhicule, ainsi que le numéro d’identification de ce dernier.

Le moteur V12 de la M760i xDrive, un bloc de 6,6 litres profitant de la turbocompression, propose 600 chevaux et 627 livres-pieds de couple. En 1987, le V12 offert par la compagnie faisait 5 litres et offrait 295 chevaux. Il était également au menu de la Série 7.