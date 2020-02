Le concept i4 de BMW sera dévoilé à Genève

Le Salon de l’auto de Genève va se mettre en branle la semaine prochaine et comme c’est le cas chaque année, il promet de nous en mettre plein la vue. Du côté de BMW, on aura droit à un concept fort attendu, soit celui de la berline électrique i4. On dit que le modèle sera près de la production, donc nous aurons une bonne idée de ce à quoi il va ressembler une fois sur les routes.

Esthétiquement, l’approche électrique donne aux concepteurs une plus grande liberté pour expérimenter avec les différentes proportions d’un véhicule, mais dans le cas du Concept i4, il faut le dire, le tout ressemble beaucoup à ce qu’on connaît d’une BMW. On retrouve le long capot, un couvercle de coffre court et une ligne de toit fuyante du type observable sur les modèles Gran Coupe des Séries 2, 4 et 8.

« Le design est dynamique, propre et élégant. En bref : une BMW parfaite qui se trouve à être zéro émission », a laissé entendre Adrian van Hooydonk, le premier vice-président de la marque en matière de design, via un communiqué.

La technologie électrique de cinquième génération de BMW alimentera la i4. Attendez-vous à une puissance de 530 chevaux pour un temps de 4 secondes au 0-97 km/h. Pour ce qui est de l’autonomie, elle est prévue à 600 kilomètres avec le cycle d’essai européen. On sait par expérience que ce sera moindre ici et considérant que la capacité de la pile au lithium-ion est de 80 kWh, ça pourrait être beaucoup moins.

L’i4 partagera sa plateforme de base avec la série 3 à essence. L’utilisation abondante de fibres de carbone compensera en partie l’ajout de poids attribuable à la batterie.

L’expérience nous a appris que BMW construisait rarement un concept juste pour le plaisir de le faire. À l’exception notable des magnifiques modèles qu’elle expose régulièrement à la Villa d’Este, la grande majorité de ses études sont déjà bien avancées vers la production au moment où elles sont dévoilées. Il n’y a aucune raison de penser que la BMW i4 fera exception à la règle. Des versions d’essai ont déjà été aperçues sur la route et on espère voir la version de production se pointer le bout du nez vers la fin de 2020 ou le début de 2021. Et pourquoi pas au Salon de Genève de 2021 ? Le modèle devrait être livrable pour l’année 2022.

Il est encore trop tôt pour dire si le Concept i4 sera la seule vedette du stand de BMW à Genève ou s’il partagera les feux de la rampe avec un autre modèle. Des rumeurs ont circulé quant à la présentation de la nouvelle génération de la Série 4, mais BMW aurait retardé son introduction pour mettre en avant sa stratégie d’électrification. Si nous ne voyons pas le coupé à Genève, il y a de fortes chances qu’il fasse parler de lui au Salon de New York, en avril.