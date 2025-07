La division M de BMW prépare une révolution discrète, mais majeure : remplacer la fibre de carbone par un composite à base de fibres naturelles, principalement du lin.

Ce matériau innovant, déjà éprouvé en compétition, pourrait bientôt se retrouver dans les véhicules M de prochaine génération, dont la future M3 issue de la plateforme Neue Klasse, attendue en 2026.

| Photo : BMW

De la piste à la route : du lin pour alléger les modèles M

Développé par l’entreprise suisse Bcomp et testé dans les séries Formule E, DTM et GT4, ce composite utilise les tiges et graines du lin pour former une fibre légère, renouvelable et performante. BMW affirme que son utilisation permet de réduire jusqu’à 40 % les émissions de CO2 pendant la fabrication, comparativement à la fibre de carbone traditionnelle.

Crucialement, ce matériau conserve la rigidité nécessaire pour respecter les normes de sécurité routière, tout en allégeant le véhicule et en améliorant l’équilibre des masses, un enjeu clé pour tout modèle M.

Une technologie mature, mais pas encore pour les M5

BMW précise que le composite de lin a atteint le stade de maturité pour la production de série, mais il faudra patienter avant de le voir sur les plus gros modèles comme la M5. Le prochain terrain d’essai logique serait la M3 Neue Klasse, dont la variante M350 vient d’être montrée par BMW.

Première mondiale aux 24 heures du Nürburgring

La première apparition de cette technologie aura lieu ce weekend aux 24 heures du Nürburgring, sur la M4 GT4 officielle. Des composants comme le diffuseur arrière et la prise d’air sur le capot arboreront ce nouveau matériau. BMW envisage aussi son intégration à l’intérieur, notamment sur le tableau de bord, les panneaux de portes et le volant M.

BMW multiplie les avenues vers un avenir plus durable

Tout en poursuivant la production de moteurs 6-cylindres et V8, BMW mise aussi sur l’hydrogène (en partenariat avec Toyota) et l’intégration de matériaux recyclés pour réduire son empreinte environnementale globale.