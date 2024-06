La BMW M5 2025 de nouvelle génération fait son entrée

• BMW a présenté aujourd’hui la M5 2025 de nouvelle génération.

L’an dernier, BMW présentait la nouvelle génération de la Série 5, un modèle qui a fait ses débuts pour 2024. Cette année, c’est à la variante sportive M5 qu’on a droit, et cette dernière a été dévoilée hier par la marque bavaroise.

On parle de la septième génération pour ce véhicule, qui pour la première fois, adopte une configuration hybride rechargeable.

BMW M5 2025, trois quarts arrière | Photo : BMW

BMW M5 2025 – quoi de neuf ?

Le nouveau système hybride combine un moteur V8 biturbo de 4,4 litres avec un moteur électrique intégré à la transmission automatique à huit rapports. Cette configuration, similaire à celle du BMW XM, fait que la puissance totale se chiffre à 717 chevaux, ce qui est mieux que les 627 forces de la M5 CS de la génération sortante. Le couple est à 738 lb-pi.

Toutefois, il est à noter que le poids supplémentaire requis par la technologie hybride fait que le modèle fait osciller la balance à 5390 livres, soit quelque 1000 de plus que la version remplacée. Pour compenser, BMW a utilisé du plastique pour le carter d’huile du moteur, entre autres.

BMW M5 2025, moteur | Photo : BMW

Malgré cette augmentation de poids, le niveau de performance demeure impressionnant avec un temps de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h (305 km/h avec l’ensemble M Driver). Le moteur V8 développe 577 chevaux, tandis que le moteur électrique en produit 194.

La batterie lithium-ion, avec une capacité utilisable de 14,8 kWh, propose une autonomie en mode électrique de 40 km. Sur ce point, c’est décevant.

Le châssis de la M5 profite d’amortisseurs adaptatifs et d’une suspension spécifique à cette version avec bras triangulé double à l’avant et un système multibras à l’arrière. Les roues de 20 pouces à l’avant et de 21 pouces à l’arrière sont équipées de freins puissants avec des disques de 16,1 pouces à l’avant et de 15,7 pouces à l’arrière.

Le système de traction intégrale est plus léger et plus efficace que celui du modèle remplacé. Et puisqu’on parle d’une sportive de BMW ici, la configuration dudit système donne priorité aux roues arrière, pour la sensation de conduite d’un modèle à propulsion. D’ailleurs, un mode propulsion est accessible, tout comme un rouage sport à quatre roues motrices.

BMW M5 2025, de profil | Photo : BMW

Le design de la BMW M5 2025

La nouvelle M5 est un peu plus grosse que l’ancienne, s’allongeant sur 200,6 pouces, avec un empattement de 118,3 pouces. Son design se distingue par des prises d’air à l’avant et un système d’échappement sportif à quatre sorties. En option, le pourtour de la calandre peut être éclairé, une tendance à la mode à travers l’industrie.

BMW M5 2025, intérieur | Photo : BMW

BMW M5 2025, siège conducteur | Photo : BMW

À l’intérieur

Une fois à bord, on découvre des traits uniques au modèle, comme les graphiques qui s’affichent à l’écran numérique du tableau de bord et sur la surface qui représente le système multimédia du véhicule.

La M5 va être officiellement présentée au Festival Goodwood de la vitesse (Goodwood Festival of Speed 2024) qui va se dérouler au Royaume-Uni le mois prochain. Une variante familiale de la voiture, la M5 Touring, est aussi prévue pour le marché américain, afin de pouvoir concurrencer l’Audi RS6 Avant.

Les livraisons du modèle à travers le monde vont s’amorcer au quatrième trimestre de cette année.

Le prix canadien de la BMW M5 2025

Le modèle sera offert à un prix de départ de 135 000 $ au Canada.

BMW M5 2025, avant | Photo : BMW

BMW M5 2025, arrière | Photo : BMW

BMW M5 2025, de haut | Photo : BMW