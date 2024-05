La BMW M4 CS 2025 va proposer 543 chevaux

Le 10 mai prochain, BMW va officiellement dévoiler la version CS de sa M4 2025. Toutefois, la firme a partagé aujourd’hui les informations sur cette variante de haute performance.

L’arrivée de cette déclinaison avant la fin de la présente année s’inscrit dans la série de mises à niveau dont hérite la Série 4 pour l’année 2025. Les commandes pour le modèle pourront être passées à partir de la fin du mois. On pourrait avoir droit à une série limitée, comme ça avait été le cas avec la M3 CS de 2024, de même que la M4 CS de l’ancienne génération.

La BMW M4 CS 2025, sur la piste | Photo : BMW

La BMW M4 CS 2025, avant | Photo : BMW

Le rôle de la M4 CS est simple. Elle vient se positionner entre la M4 Competition et la M4 CSL qui a été introduite en 2023. Elle offre plus de puissance, tout en étant plus légère grâce à l’utilisation de plastique léger renforcé de fibres de carbone pour le capot, le toit, le diffuseur avant, les prises d’air, les coques de rétroviseurs et l’aileron arrière. Des pièces en carbone sont également présentes dans l’habitacle, notamment aux sièges, recouverts de cuir Merino. Un silencieux en titane complète la liste des modifications visant à réduire le poids. En tout, la M4 CS retranche près de 50 livres à la M4 Competition.

Tout cela va se traduire par un temps de 3,2 secondes au 0-97 km/h, ce qui commence à être ahurissant. On se souviendra qu’il y a 15 ans, une M3 mettait environ 1,5 seconde de plus pour réaliser le même sprint.

La BMW M4 CS 2025, moteur | Photo : BMW

Sous le capot, un retrouve un moteur que l’on connaît bien, soit le 6-cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres de la compagnie, un moteur qui fournit ici 543 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à huit rapports fait le lien avec les quatre roues motrices, qui sont de série. La majorité de la puissance est d’emblée envoyée à l’arrière toutefois, afin de préserver le caractère sportif du modèle, ainsi que son âme. Le conducteur peut même décider d’envoyer tout le couple moteur aux seules roues arrière.

Le châssis profite également d’améliorations avec l’ajout d’un renfort pour la jambe de force à l’avant. Les freins seront aussi plus performants, notamment avec la possibilité d’opter pour des disques en carbone-céramique. On va également retrouver des jantes forgées de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière. Elles seront ceinturées de pneus haute performance. Un jeu de pneus conçu pour la piste pourra également être choisi, sans frais additionnels. Les amortisseurs adaptatifs et les barres antiroulis pourront également profiter de réglages personnalisés.

L'habitacle de la BMW M4 CS 2025 | Photo : BMW

À l’extérieur comme à l’intérieur, des inscriptions rappelant l’identité de cette variante seront présentes. Aux écrans d’affichage, les acheteurs trouveront aussi une signature singulière à cette variante.

Enfin, la BMW M4 CS 2025 va aussi profiter, de série, de l’ensemble M Drive Professionnal. Ce dernier propose entre autres un dispositif d’analyse de « drift » (M Drift Analyser), ainsi qu’un enregistreur de temps au tour (M Laptimer), afin de pouvoir maximiser ses performances sur circuit. Le système M Traction Control permet également au conducteur d’ajuster les réglages de l’antipatinage de dix façons différentes.

Bref, pour ceux qui en ont les moyens et qui aiment s’éclater en piste, BMW vous sert une bête prête à vous en donner pour votre argent. Les prix canadiens du modèle seront partagés ultérieurement, mais aux États-Unis, le prix de départ est à 124 675 $ US.

BMW M4 CS 2025, roue | Photo : BMW

BMW M4 CS 2025, écusson, feu | Photo : BMW

BMW M4 CS 2025, sièges | Photo : BMW

BMW M4 CS 2025, bas de console | Photo : BMW