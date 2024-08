BMW introduit la nouvelle BMW M5 Touring, la version familiale de la fameuse M5, qui sera pour la première fois commercialisée en Amérique du Nord.

Ce modèle représente le mélange parfait entre la haute performance et la praticité, les caractéristiques typiques de la M5 et des versions Touring chez BMW.

Dès son lancement, ce modèle proposera une variété de couleurs extérieures et de finitions personnalisées.

Prix canadien de la BMW M5 Touring 2025

Prévue pour une sortie mondiale au quatrième trimestre de 2024, la BMW M5 Touring 2025 sera vendue à partir de 138 000 $ au Canada.

BMW M5 Touring 2025, de profil | Photo : BMW

Design de la BMW M5 Touring 2025

En matière de design, la M5 Touring se démarque par des prises d’air élargies, une calandre différente et des jantes en alliage M exclusives.

L’intérieur

L’intérieur est spacieux, avec un espace de chargement flexible pouvant accueillir jusqu’à 1630 litres de matériel.

BMW M5 Touring 2025, intérieur | Photo : BMW

Technologie de la BMW M5 Touring 2025

La voiture sera équipée d’une gamme complète de systèmes d’assistances à la conduite et du nouvel écran incurvé de BMW, qui rend la configuration des réglages de conduite plus intuitive que jamais, assurant ainsi une interaction sans effort entre la voiture et son conducteur.

BMW M5 Touring 2025, moteur | Photo : BMW

Motorisation de la BMW M5 Touring 2025

Équipée d’un système hybride M qui inclut un moteur V8, la M5 Touring va développer une puissance de 717 chevaux et un couple de 738 lb-pi, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

La M5 Touring est dotée d’une transmission automatique (M Steptronic) à huit vitesses. Cette dernière intègre un moteur électrique pour des réponses plus rapides.

Le système hybride M peut opérer en mode entièrement électrique jusqu’à 140 km/h, en plus d’offrir une autonomie totale estimée à 40 km. C’est peu, mais c’est mieux que rien, surtout avec un modèle axé sur la performance.

BMW M5 Touring 2025, trois quarts arrière | Photo : BMW

La nouvelle M5 Touring intègre des technologies de pointe telles qu’une suspension adaptative M avec des amortisseurs contrôlés électroniquement, qui adaptent la voiture à toutes les surfaces de route. De plus, le système de freinage intégré standard, complété par des freins en céramique de carbone en option, garantit une sécurité maximale.

Le mot de la fin

En concurrence directe avec l’Audi RS6 Avant, la BMW M5 Touring 2025 devra répondre aux attentes. La M5 Touring promet beaucoup, mais devra prouver sa capacité à allier luxe et fonctionnalité de manière cohérente pour vraiment se démarquer.

BMW M5 Touring 2025, avant | Photo : BMW

BMW M5 Touring 2025, arrière | Photo : BMW

BMW M5 Touring 2025, de haut | Photo : BMW

BMW M5 Touring 2025, volant | Photo : BMW

BMW M5 Touring 2025, sièges | Photo : BMW

BMW M5 Touring 2025, section avant | Photo : BMW