BMW, Mini et Rolls-Royce adopteront la norme NACS de Tesla

Le Groupe BMW a annoncé un partenariat stratégique avec Tesla pour intégrer le réseau de stations de recharges rapides de Tesla en Amérique du Nord. À partir de 2025, les véhicules de BMW, Mini et Rolls-Royce auront accès à ce dernier. Voici les principales implications de cet accord :

Accès aux bornes de Tesla

Dès 2025, les propriétaires de BMW, Mini et Rolls-Royce équipés du système CCS (Combined Charging System) pourront recharger leurs véhicules à certaines stations de Tesla au Canada, aux États-Unis et au Mexique grâce à un adaptateur.

Rappelons que le système CCS est une norme de recharge pour véhicules électriques qui combine les modes de recharge AC et DC en une seule prise. Conçu pour être universel, il a été adopté par de nombreux constructeurs automobiles grâce à sa capacité de recharge rapide en courant continu.

Par la suite, BMW envisage que les véhicules livrés en 2025 soient directement compatibles avec le port de recharge NACS de Tesla.

BMW iX Photo : D.Boshouwers

Une transition de norme

BMW, Mini et Rolls-Royce suivent une tendance croissante dans l’industrie en adoptant le standard NACS (North American Charging Standard) de Tesla, signalant une évolution majeure des choix de connecteurs de recharge sur ce continent. Les manufacturiers qui n’ont toujours pas conclu d’accord avec Tesla se font de plus en plus rares. Parmi les fabricants qui ont déjà décidé de faire le saut, on compte les marques du Groupe Hyundai (Hyundai, Kia et Genesis) et de General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC), en plus de Nissan/Infiniti, Volvo, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Jaguar, Land Rover, Honda/Acura, Ford et Rivian.

Intégration avec le réseau Tesla

Cette collaboration va au-delà de la simple compatibilité matérielle ; BMW travaille à une intégration logicielle permettant aux conducteurs de localiser les bornes de recharge Tesla via l’écran multimédia du véhicule et de payer via une application dédiée.

Parallèlement à cet accord, BMW a également collaboré avec six autres constructeurs pour développer un réseau distinct de stations de recharge en Amérique du Nord, soulignant ainsi son engagement envers l’électrification. Ces stations, prévues pour ouvrir en 2024, intégreront à la fois les connecteurs CCS et NACS.