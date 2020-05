Il va falloir s’y habituer. Après avoir vu Toyota présenter deux nouveaux produits en ligne la semaine dernière, sans compter les dévoilements ici et là qui sont annoncés, c’était au tour de BMW ce matin d’y aller d’une triple présentation virtuelle dans cette nouvelle réalité imposée par la pandémie.

Les véhicules présentés sont les Série 5 (berline et familiale) et Série 6 GT.

BMW Série 5 2021

Photo : BMW BMW Série 5 2021, profil

Lors de la présentation, le constructeur allemand s’est surtout concentré à nous détailler les innovations apportées à la Série 5. Malheureusement, il y avait peu à se mettre sous la dent, car tout ce dont cette nouvelle profite, on l’a déjà vu sur les plus récents produits de la famille, comme le X5, par exemple. On parle entre autres du nouveau tableau de bord numérique, du système multimédia 7.0 de l’entreprise, ainsi que des retouches effectuées à la présentation intérieure.

Si on doit parler d’une grande nouveauté, mentionnons qu’enfin, le système de BMW va prendre en charge Android Auto. Alléluia !

Là où c’est plus intéressant, c’est en matière d’approche mécanique. En fait, on pousse l’électrification avec ce modèle qui proposera deux variantes hybrides enfichables au départ et qui en ajoutera trois autres à l’automne. Seules les livrées axées sur la haute performance (M5, 550i) conserveront leur configuration essence seulement.

Photo : BMW BMW Série 5 2021, avant

La septième génération de la Série 5 évolue aussi sur le plan stylistique, mais le changement n’est pas radical. Ceux qui craignaient de voir apparaître une grille immense à l’avant seront rassurés ; le conservatisme est à l’honneur ici. Cependant, cette grille, composée de deux naseaux, se distingue avec un pourtour chromé qui détonne. On pourra aussi facilement reconnaître les variantes M Sport de celles régulières alors que le traitement avant est distinct à la hauteur du bouclier.

Idem à l’arrière où ça évolue, mais de façon élégante, il faut le reconnaître. Les feux à DEL, qui présentent une perspective 3D, dont du plus bel effet. Idem pour les phares au LASER à l’avant.

Pour ce qui est des versions qui nous seront réservées, là, il faudra voir et patienter avant d’avoir le portrait final.

BMW Série 6 GT 2021

Photo : BMW BMW Série 6 GT 2021, profil

Enfin, BMW a aussi donné un aperçu de la version GT (Gran Turismo) de sa Série 6. Technologiquement, ce modèle va offrir ce que la Série 5 propose ; c’est du moins ce qu’on a compris dans le peu de temps qui lui était réservé. En fait, on a vu une vidéo de ce dernier sur la route et ça se résume à peu près à ça.

Et non, ce n’est pas plus beau que c’était. En fait, nommez-nous un beau modèle GT chez BMW ? Les échecs ont été retentissants avec les versions GT des Série 3 et Série 5 ici. Clairement, on parle d’un produit qui va davantage séduire l’Europe.

On verra bien s’il finit par débarquer chez nous.

