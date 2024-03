Cascais, Portugal - Après la présentation de la berline Neue Klasse au Salon de la mobilité de Munich à l’automne 2023, BMW présente un autre concept, le Vision Neue Klasse X, un VUS entièrement électrique qui laisse poindre le futur du modèle X3. Prévu pour entrer en production à l’usine de Debrecen (Hongrie) en 2025, ce concept incarne pour l’instant l’esthétique, la technologie et la philosophie de l’avenir électrique chez BMW.

Redéfinition de la marque

Oliver Zipse, président du conseil d’administration de BMW AG, souligne que le BMW Vision Neue Klasse X dépasse le simple concept de voiture, représentant plutôt une redéfinition de la marque BMW. Il incarne un mode de vie actif, une dynamique efficace et une posture confiante, tout en intégrant des technologies de pointe et une expérience utilisateur intuitive.

Innovation technique

Le développement du Vision Neue Klasse X implique une avancée majeure dans le contrôle de la conduite et du châssis. Grâce à de nouveaux super-cerveaux intégrés, la conduite BMW atteint un niveau supérieur, offrant des performances plus dynamiques, une précision accrue et une efficacité optimisée.

Concept BMW Neue Klasse X, de profil Photo : BMW

Concept BMW Neue Klasse X, de haut Photo : BMW

Design révolutionnaire

Le design du BMW Vision Neue Klasse X combine l’identité forte des modèles X avec le langage de design épuré de la « Nouvelle Classe ». Des éléments distinctifs, tels que les feux à DEL verticaux et la calandre de BMW réimaginée, confèrent à ce véhicule une présence inégalée sur la route.

Expérience utilisateur personnalisée

L’intérieur du BMW Vision Neue Klasse X offre une expérience utilisateur immersive, avec une interface intuitive basée sur la BMW Panoramic Vision et le HYPERSONX WHEEL pour une expérience sonore personnalisée. Cette approche place le conducteur et les passagers au centre de l’expérience de conduite.

Concept BMW Neue Klasse X, intérieur Photo : BMW

Technologie avancée eDrive

La sixième génération de la technologie BMW eDrive garantit une efficacité accrue, avec des unités d’entraînement électrique améliorées et des batteries lithium-ion de nouvelle génération. Cette technologie permet une recharge rapide et une autonomie étendue, tout en réduisant l’empreinte carbone globale.

Durabilité et responsabilité sociale

Le modèle propose aussi une empreinte réduite en CO2 grâce à une production et une chaîne d’approvisionnement plus efficaces en ressources. Un matériau de surface entièrement à base de plantes, minérales et sans pétrole, le « Verdana » a été développé pour l’intérieur. Il sera utilisé dans le BMW Vision Neue Klasse X dans la partie inférieure du panneau de porte et à la console centrale.

Des plastiques maritimes sont également utilisés pour la première fois pour les pièces moulées par injection. Dans certains composants, cette matière première secondaire, obtenue, par exemple, à partir de filets de pêche usagés, représente déjà 30 % de l’ensemble.

Concept BMW Neue Klasse X, deuxième rangée Photo : BMW

Le choix des matériaux et la méthode de construction permettent un démontage plus facile des composants et une meilleure recyclabilité. Les bas de caisse et les attaches d’aileron avant et arrière sont également fabriqués à partir de monomatériaux recyclés.

À ce chapitre, le nouveau concept de design suit le principe du concept BMW i Vision Circular, présentée en 2021, qui reposait largement sur des monomatériaux pour optimiser la recyclabilité. La « Nouvelle Classe » annonce également un nouveau chapitre dans l’histoire de la production.

Le mot de la fin

Ce concept électrique redéfinit les normes de l’industrie automobile, en intégrant des innovations technologiques, un design avant-gardiste et un engagement envers la durabilité. Avec son Vision Neue Klasse X, BMW ouvre la voie à une nouvelle ère de conduite électrique et responsable.

Concept BMW Neue Klasse X, avant Photo : BMW

Concept BMW Neue Klasse X, arrière Photo : BMW

Concept BMW Neue Klasse X, calandre Photo : BMW

Concept BMW Neue Klasse X, trois quarts arrière Photo : BMW