• Le BMW X1 M35i xDrive 2024 fait son entrée.

La variante M35i xDrive 2024 va faire ses débuts avec un 4-cylindres turbo de 2,0 litres offrant 312 chevaux et 295 lb-pi de couple. En comparaison, la version de base actuelle, qui a été renouvelée il y a moins de deux ans, propose 241 chevaux.

La compagnie annonce un temps de 5,2 secondes au 0-97 km/h.

Trois quarts arrière du BMW X1 M35i xDrive 2024 Photo : BMW

La compagnie a réussi à extirper encore plus de jus de cette mécanique grâce à quelques améliorations comme la présence d’un vilebrequin plus robuste, d’un système d’alimentation en huile plus performant, ainsi que l’emprunt à quelques composantes des moteurs à six cylindres de la marque.

Et il y a ce style qui ne passe pas inaperçu. Avec BMW, l’arrivée de tout nouveau modèle fait jaser depuis quelques années, car on y va un peu fort en matière de style avec certaines créations alors qu’avec d’autres, on a la main plus heureuse. C’est le cas, à première vue, avec ce X1.

Intérieur du BMW X1 M35i xDrive 2024 Photo : BMW

Le BMW X1 2024 reçoit le système iDrive9

Ce X1 2024 sera le premier modèle de la firme bavaroise à proposer la plus récente version du système multimédia de la marque. Le système iDrive 9 comprend un nouvel écran et une interface améliorée inspirée des appareils électroniques que plusieurs utilisent ailleurs au quotidien.

La puissance du VUS est transmise aux quatre roues via le système xDrive, qui est associé à une boîte de vitesses à sept rapports et double embrayage, avec un différentiel mécanique à glissement limité. Ce dernier limite la différence de vitesse de rotation entre les roues avant, ce qui devrait améliorer la maniabilité de l’utilitaire dans les virages.

Le nouveau BMW X1 M35i xDrive 2024, de haut Photo : BMW

Quant au freinage, il est intéressant de noter qu’un nouveau système, en option, est proposé. Il s’agit du M Compound qui utilise un étrier à quatre pistons avec des disques ventilés de 15,2 pouces aux roues avant et des unités à un piston avec des disques de 13,0 pouces à l’arrière. Ces unités se cachent derrière des jantes de 19 pouces, de série, ou de 20 pouces, en option. Enfin, la suspension adaptative M de BMW est également de série, tout comme la direction sport.

Cette nouvelle version du BMW X1 est attendue à l’automne. Il faudra voir ce qui en est de la version canadienne et de son prix en temps et lieu.

Le devant du BMW X1 M35i xDrive 2024 Photo : BMW

L'arrière du BMW X1 M35i xDrive 2024 Photo : BMW