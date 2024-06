BMW dévoile son X3 2025

• Le BMW X3 2025 est dévoilé.

BMW a dévoilé hier la nouvelle génération de son X3, qui va faire ses débuts pour l’année 2025. Le modèle est devenu le pain et le beurre de l’entreprise au fil des années, en remplacement de la Série 3.

BMW X3 2025 - quoi de neuf ?

La compagnie a dévoilé deux versions, soit les X3 30xDrive et X3 M50 xDrive. Vous le voyez sur les images, le X3 présente une nouvelle gueule, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les moteurs ont aussi été retouchés, tout comme la technologie.

BMW X3 M50 xDrive 2025 | Photo : BMW

Les BMW X3 M50 xDrive et 30 xDrive 2025, avant | Photo : BMW

Design du BMW X3 2025

Déjà, la grille avant fait jaser. Ce qu’on remarque le plus, ce sont ces lignes disposées à la diagonale, ce qui brise une tradition éternelle au sein de la marque. Notez que cette grille est celle de la version 30, tandis que le modèle 50 retient une approche plus conventionnelle.

À l’arrière, la version 50 sera facilement reconnaissable avec ses quatre pots d’échappement, plutôt qu’un seul avec la version 30. Des jantes de 19 à 21 pouces seront livrables à travers la gamme.

Le X3 2025 est plus long de 1,3 pouce et plus large de 1,1 pouce, mais plus bas de 1,0 pouce par rapport au modèle remplacé.

BMW X3 30 xDrive 2025 | Photo : BMW

Les motorisations du BMW X3 2025

Mécaniquement, la version 30 va profiter d’un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, profitant d’un système hybride léger de 48 volts, offrant 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple, des gains de 7 et de 37, respectivement. Quantité d’améliorations ont été apportées à cette mécanique que l’on connaît bien, dont un nouveau système d’allumage et d’injection. Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous essaierons le modèle.

La version 50 sera animée par un 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, aussi revu et amélioré. Il incorpore lui aussi un système hybride léger de 48 volts. La puissance passe à 393 chevaux et le couple à 428 lb-pi, soit des augmentations respectives de 9 et de 59.

Pour ce qui est du châssis, BMW affirme que les deux versions du X3 profitent d’une structure à la rigidité accrue et d’une voie arrière élargie. Les changements apportés aux essieux avant et arrière augmentent également la précision dans les virages, et la stabilité en ligne droite, promet-on.

BMW X3 M50 xDrive 2025, intérieur | Photo : BMW

BMW X3 30 xDrive 2025, sièges | Photo : BMW

L’intérieur

À bord, on a droit à quelque chose de tout neuf, vraiment. Parlons carrément d’une nouvelle signature, très épurée, qui va assurément faire jaser. L’écran incurvé est plus familier, avec le système multimédia iDrive 9 de BMW. En ce qui concerne les matériaux, BMW propose pour la première fois un tableau de bord en tissu fabriqué à partir de polyester recyclé.

BMW suggère aussi plus de fonctionnalités d’aides à la conduite, dont un nouvel assistant pour le stationnement qui va permettre de faire exécuter au véhicule toutes sortes de manœuvres depuis l’extérieur. Pour les trajets plus longs, BMW avance un nouveau système de navigation qui offre entre autres la réalité augmentée pour faciliter le guidage.

Il faut aussi s’attendre à voir d’autres variantes être ajoutées, que ce soit pour la performance avec un modèle X3 M, ou encore une déclinaison hybride rechargeable.

Lorsque le modèle sera officiellement présenté et que nous pourrons en faire l’essai, nous vous reviendrons avec plus de détails, ainsi que toute l’information concernant les variantes canadiennes.

BMW X3 M50 xDrive 2025, trois quarts arrière | Photo : BMW

BMW X3 30 xDrive 2025, arrière | Photo : BMW

BMW X3 M50 xDrive 2025, calandre | Photo : BMW

BMW X3 30 xDrive 2025, de profil | Photo : BMW

BMW X3 30 xDrive 2025, deuxième rangée de sièges | Photo : BMW