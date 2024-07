C’est la fin pour le BMW X4

• BMW aurait décidé de ne pas renouveler le VUS X4.

La famille de VUS BMW compte actuellement neuf modèles, en incluant la variante électrique iX, ainsi que le monstre de performance qu’est le XM. Ce nombre va bientôt passer à huit, car la firme allemande aurait confirmé à la division italienne du site Motor1 qu’elle allait retirer le X4 du marché à la fin de son présent cycle de production.

Plusieurs éléments font en sorte que la compagnie en arrive à cette décision. La première, elle a trait aux ventes. Des neuf utilitaires de la gamme, le X4 est huitième au chapitre des ventes, seulement devant le XM dont le prix est stratosphérique.

Puis, avec le renouvellement du X2, qui a pris du volume, on se retrouve avec deux modèles trop similaires en fait de gabarit. Le X2, plus raffiné et passablement plus intéressant que jamais, a tout pour répondre aux besoins des acheteurs traditionnels de X4.

BMW X4 M Competition, de profil | Photo : BMW

Et pour ceux qui pourraient trouver le X2 trop petit pour leurs besoins, mais qui n’ont pas envie de faire le saut vers un X5 ou un X6, deux modèles beaucoup plus dispendieux, BMW rappelle que la nouvelle génération du X3, qui va offrir plus d’espace, sera parfaite pour répondre à leurs nécessités.

D’ailleurs, les formats de véhicules ne cessent de croître à chaque refonte, ce qui nous amène des changements de la sorte. Le nouveau X1, par exemple, propose des dimensions qui sont quasiment identiques à celles du X3 d’il y a 20 ans.

Ce nouveau X3 est attendu vers la fin de l’année, au pire au début de 2025. La compagnie n’a pas annoncé à quel moment le X4 allait être envoyé à la retraite, mais ça pourrait survenir rapidement après l’arrivée de cette prochaine génération de X3.