BMW partage des images du prochain X2

Le X2 de BMW va faire peau neuve au cours des prochains mois. Des modèles sont déjà à l’essai. En précision de ce grand moment pour la marque, la compagnie a partagé des images nous donnant une petite idée de l’avant et du profil du véhicule.

Publiées sur les réseaux sociaux de la marque allemande, les images nous vont voir un X2 au museau beaucoup plus audacieux, plus défini. La calandre est plus imposante et encadrée par deux bandes à DEL en forme de C. La signature lumineuse qui en découle ne pourra pas être confondue.

Les phares sont aussi porteurs d’accents à DEL disposés pratiquement à la verticale. On peut aussi remarquer deux stries dans le capot, un élément de design qui ajoute du caractère et une touche de sportivité au modèle.

Image de profil du prochain BMW X2 Photo : BMW

Aperçu du prochain BMW X2 Photo : BMW

Ensuite, la vue de profil nous montre un toit fuyant assez proche de ce qu’on voit actuellement sur le modèle.

C’est malheureusement tout ce que l’on sait pour le moment. On peut bien sûr s’attendre à ce que le X2 présente un style général plus sportif que celui du X1, comme ce fut le cas avec le modèle de première génération.

À l’arrière, il est plus difficile de discerner quoi que ce soit avec les images partagées.

À bord, même si rien n’est montré, on peut s’attendre à une approche arrimée avec ce qui a été fait avec les derniers renouvellements de modèles au sein de la marque. Les mécaniques à 4-cylindres de la génération actuelle devraient être reconduites, mais on peut s’attendre à d’autres approches, hybrides rechargeables ou électriques, notamment avec le iX2.

Il faut toujours faire attention avec un produit allemand, car toutes les variantes qui verront le jour ne sont pas toujours destinées à tous les marchés.

BMW va partager d’autres détails sur la nouvelle génération du X2 au cours des mois à venir. Selon les informations qui circulent, on devrait avoir droit à une présentation officielle avant la fin de l’année 2023. On peut donc anticiper une arrivée chez nous au cours de l’année 2024, comme modèle 2025.