• Près de 20 % des acheteurs de l’Acura Integra optent pour une version à boîte manuelle.

On dit souvent que la boîte manuelle se meurt. S’il est vrai que les plus jeunes conducteurs réclament moins cette dernière que jadis, il est également vrai que souvent la boîte manuelle n’est offerte qu’avec un niveau de finition d’entrée de gamme, à l’équipement incomplet.

Lorsque sa diffusion est plus large, plus d’acheteurs optent pour elle. Dans le cas de l’Integra d’Acura, elle n’est pas limitée à la seule version de base, mais plutôt avec la déclinaison la plus huppée du modèle, A-Spec. Ainsi, l’acheteur ne fait pas de compromis en matière d’équipement en y allant pour elle.

En effet, entre mai 2022 et avril 2023, sur les 19 643 véhicules Integra vendus, 19 % étaient équipés (3732 unités) d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Et ce chiffre va croître, car la livrée Type S qui vient d’être présentée ne sera offerte qu’avec la boîte manuelle.

C’est cependant moins que lors des débuts du modèle où la boîte mécanique séduisait 70 % des acheteurs. On comprend que ce sont les passionnés d’abord qui se sont manifestés.

Acura Integra 2023 rouge Photo : Acura

D’autres données partagées par la compagnie sont intéressantes. Elles nous apprennent que l’Integra séduit la clientèle la plus jeune du segment. En effet, 36 % ont moins de 35 ans. Ensuite, 70 % des acheteurs sont ce que la compagnie identifie comme des conquêtes, c’est-à-dire des gens qui possédaient un véhicule d’une autre marque avant de se tourner vers Acura. Une bonne nouvelle pour le fabricant.

La compagnie est consciente que certains ont peut-être déjà possédé une Integra d’ancienne génération, toutefois.

Quant à la boîte manuelle, avec l’électrification, on devine que ses jours sont comptés, même si l’on a vu des équipes travailler sur une forme de boîte manuelle pour véhicules électriques.