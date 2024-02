• Auto123 met à l’essai l’Acura Integra Type S 2024.

On s’est réjoui lorsque l’Acura Integra a fait son apparition en 2022 pour l’année-modèle 2023. Le nom Integra — que ce soit sous la bannière Acura ou Honda — a des légions d’adeptes qui ont toujours aimé le modèle pour ce qu’il était : un petit coupé rapide et relativement abordable et qui pouvait être modifié facilement. Il existait des versions à quatre portes, mais la variante haute performance Type R n’était proposée qu’en coupé.

Nombreux sont ceux qui ont pleuré son retrait — pas seulement une fois, mais deux. L’Integra a disparu du marché nord-américain en 2001. Sa remplaçante, la RSX (qui a conservé le nom Integra sur les autres marchés), a rendu l’âme après 2006.

Cette année, un an après la renaissance de l’Integra, Acura introduit la version de performance Type S dans la gamme.

Fiche technique d'Acura Type S 2024

La toute nouvelle Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

Design de l'Acura Integra Type S 2024 - 8,5/10

En personne, cette Type S semble beaucoup plus large, plus agressive, plus affirmée que sur photo. Ses jantes sont superbes, tout comme sa calandre noircie, derrière laquelle se trouve un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, porteur d’un couvert de valve rouge en fibre de carbone. Ce qui fait vraiment la différence, et qui se voit le mieux à la lumière naturelle, ce sont les élargisseurs d’ailes et la position plus basse du véhicule. Surtout lorsqu’on observe la voiture de face. Cette compacte à l’air furieuse. Elle rappelle au monde qu’Acura construit aussi des voitures, même si son pain et son beurre, ce sont ses ventes de VUS (RDX, MDX).

Acura Integra Type S 2024 de profil Photo : D.Heyman

Son style trahit aussi l’expérience de conduite qui nous attend. Un simple coup d’œil pourrait nous la faire confondre avec le modèle A-Spec situé un cran en dessous dans la gamme ; il y a bien plus que cela. La Type S est un animal très différent et c’est l’une des plus grandes surprises de l’année dans l’univers des voitures de performance.

De plus, Acura a conservé les logos Integra déposés sur les pare-chocs avant et arrière, ainsi que les couvercles de soupapes rouges, deux excellents clins d’œil aux Integra d’antan.

Intérieur de l'Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur de l'Acura Integra Type S 2024 - 8/10

En se glissant à l’intérieur, on découvre du cuir rouge drapé sur de nombreuses surfaces, des sièges (noir et rouge à l’avant, rouge à l’arrière), au tableau de bord devant le passager avant, en passant par l’accoudoir avant et les accents à l’intérieur de portières. Certains diront que c’est un peu trop, mais cela rappelle bien l’Integra Type R du milieu des années 1990, un modèle culte, s’il en est.

Il serait bon qu’Acura propose d’autres options. En fait, il y en a, des choix, dont une option anthracite, mais seulement si vous choisissez l’une ou l’autre des couleurs extérieures, sauf le blanc. Avec une version blanche, vous aurez un intérieur rouge. Quant à savoir pourquoi seuls les sièges avant sont dotés d’accents noirs, personne ne le sait.

En ce qui concerne l’intérieur, bien que la Type S et la Honda Civic Type R partagent de nombreux équipements (ainsi qu’un système multimédia et certains commutateurs) et soient de taille similaire, le profil à hayon de la Honda offre un peu plus d’espace pour la tête des occupants arrière.

Sièges arrières de l'Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

L’Integra ne peut accueillir que deux personnes derrière, car la place centrale se compose d’un réceptacle pour deux porte-gobelets, comme avec une voiture de grand tourisme. Un accoudoir rabattable avec des porte-gobelets intégrés, comme on voit dans presque tous les autres véhicules du segment, aurait été la meilleure solution.

À l’avant, le dégagement est bon pour le conducteur. Le levier de vitesses et la console centrale sont à portée de main, tandis que le volant est de taille parfaite et juste assez épais pour faciliter la prise en main.

La vue du bloc d’instruments n’est pas obstruée par ce dernier, mais un design plus audacieux aurait été le bienvenu. Ou mieux, pourquoi ne pas abandonner complètement l’affichage numérique pour nous ramener des aiguilles mécaniques ? Mais bon, à notre époque, cela semble plus rare que la disponibilité d’une boîte de vitesses manuelle.

Écran multimédia de l'Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

La technologie dans l'Acura Integra Type S 2024 - 8/10

La variante Type S est livrée de série avec Apple CarPlay et Android Auto (sans fil), ainsi qu’avec la recharge sans fil. L’application CarPlay a fonctionné sans problème lors de notre essai. On ne peut en dire autant de la recharge sans fil. L’appareil, semble-t-il, doit être parfaitement positionné pour que l’induction fonctionne. Il s’agit davantage d’un problème Acura que d’un problème Integra, car nous avons déjà vécu cette situation avec d’autres modèles Acura.

L’écran multimédia, quant à lui, mesure neuf pouces, le plus grand des deux proposés avec l’Integra.

Design extérieur de l'Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

Conduite de l'Acura Integra Type S 2024 - 9/10

Cette Type S est équipée d’une boîte manuelle (il n’y a pas d’option pour l’automatique) et c’est un vrai bijou. Cette boîte à six vitesses a des créneaux si bien définis qu’il faut faire des efforts pour manquer un rapport, même en se frayant un chemin à travers une route sinueuse. Le débattement est également parfait, tout comme la course de l’embrayage. Seul hic, les coutures rouges sur le pommeau sont très prononcées, ce qui finit par causer un inconfort après des changements de vitesse répétés. Si vous en avez pour la conduite, portez-les.

La boîte de vitesses est également dotée d’une fonction de correspondance du régime

à la rétrogradation, si vous ne vous considérez pas comme un expert du talon-pointe. Malheureusement, pour l’activer ou le désactiver, il faut naviguer dans un certain nombre de menus ; qui a envie de faire ça sur une route sinueuse ? Il aurait été préférable d’inclure un seul bouton pour cette fonction.

Moteur de l'Acura Integra Type S 2024 Photo : D.Heyman

Le groupe motopropulseur

La puissance est fournie par un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres (toutes les autres versions sont équipées d’un 4-cylindres turbo de 1,5 litre) qui développe 320 chevaux et 310 lb-pi de couple. Avant que vous ne posiez la question, c’est à peu près la même chose que ce que fait la Civic Type R (l’Integra propose cinq chevaux de plus). La puissance est transmise aux roues avant via un différentiel hélicoïdal à glissement limité, ce qui signifie qu’en accélération en sortie de virage, le patinage est réduit et que vous profitez d’une traction accrue lorsque vous mettez les gaz.

Il est important que la Type S soit équipée de cette fonction, comme d’une voie élargie, à l’avant comme à l’arrière, car c’est le genre de voiture qui nous demande d’être poussée dans les virages. Certes, le châssis est un peu plus ferme que celui de la Civic Type R, mais cela permet de réduire le roulis de la carrosserie et d’offrir plus d’adhérence aux pneus.

Acura Integra Type S 2024, écusson Photo : D.Heyman

Tout cela ne servirait à rien si la direction n’était pas à la hauteur. Cette crémaillère de direction est presque télépathique dans sa façon de répondre immédiatement aux sollicitations du conducteur. C’est comme s’il n’y avait pas de colonne entre le volant et l’essieu avant. Le poids est juste, il y a plus de sensations sur la route que ce à quoi l’on s’attend. Il faut très peu d’efforts pour guider l’Integra avec entrain dans les virages.

La suspension est légèrement plus souple, ce qui rend le quotidien d’autant plus convivial.

L'Acura Integra Type S 2024 n'Est disponible qu'avec une boîte manuelle Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant l’Acura Integra Type S 2024

Combien de choix de roues l’Integra Type S offre-t-elle ?

La seule taille que vous pouvez obtenir est 19 pouces, mais vous pouvez les choisir en bronze plutôt qu’en noir.

La Type S sera-t-elle équipée d’une boîte de vitesses automatique ?

Pour l’instant, si vous voulez une Integra à boîte automatique, vous devez opter pour le modèle A-Spec. Il n’est pas prévu pour l’instant de proposer une Type S avec une boîte automatique.

Le mot de la fin

L’Integra Type S a de grandes responsabilités. Elle défend le rôle de la berline chez Acura, tout en offrant certaines des sensations de l’ancienne Integra Type R et de la Civic Type R d’aujourd’hui. C’est un défi qu’Acura a relevé avec brio. La compagnie nous a livré, à mon avis, ce qui pourrait être l’aubaine de l’année en fait de performance.

Points forts Le style extérieur est un bon mélange de pièces de rechange et de classique

Le style extérieur est un bon mélange de pièces de rechange et de classique Dynamique de conduite affinée

Dynamique de conduite affinée Transmission manuelle uniquement Points faibles Seulement deux sièges arrière

Seulement deux sièges arrière Peu de choix de couleurs à l'intérieur

Peu de choix de couleurs à l'intérieur Quelques faiblesses technologiques dans l'habitacle

Acura Integra Type S 2024, arrière Photo : D.Heyman

Les concurrents de l'Acura Integra Type S 2024

- BMW M2

- Honda Civic Type R

- Infiniti Q50 Red Sport 400

- Volkswagen Jetta GLI