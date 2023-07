Acura Integra Type S 2024 : un prix de départ de 55 600 $

L’Acura Integra Type S 2024, la plus puissante berline de l’histoire de la marque, vient d’être présentée à la presse et aujourd’hui, Acura a indiqué à quel moment elle allait se pointer en concession, mais surtout, à quel prix elle allait être proposée.

Ainsi, dès le 19 juin prochain (lundi), les consommateurs vont retrouver chez les dépositaires la version huppée de la Honda Civic Type R à un prix de 55 600 $.

À voir aussi : L'Acura Integra Type S 2024 est présentée

Acura Integra Type S 2024 bleu Photo : Acura

Cette nouvelle version de l’Integra devient la quatrième variante Type S à voir le jour au cours des dernières années. Le cœur de cette recrue se trouve sous le capot alors qu’un 4-cylindres turbo de 2,0 litres offrant 320 chevaux et 310 lb-pi de couple sera à l’œuvre. C’est 120 chevaux et 118 lb-pi de plus que le moulin de la version régulière.

La seule boîte de vitesses offerte est de type mécanique et elle compte six engrenages. Cette transmission profite de la synchronisation à la rétrogradation, un système qui donne à l’impression à tout le monde d’être un peu plus pilote sur un circuit.

Un différentiel à glissement limité transmet efficacement la puissance du moteur à la chaussée.

Quant au prix, c’est environ 5000 $ de plus que pour la Honda Civic Type R. À vous de voir si l’exclusivité Acura vaut cette différence.

Quant à la façon dont les modèles seront distribués, il faudra voir de quelle façon tout cela va se dérouler, car sur le site de Honda Canada, on mentionne toujours que l’accès au modèle est très limité. Il sera intéressant de voir ce qui en sera du côté d’Acura.

On ne s’attend pas à des miracles, mais il y aura assurément une certaine accessibilité au départ.