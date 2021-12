Une Bricklin SV-1 a été mise en vente sur le site BringaTrailer.com récemment.

Ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés se souviendront de la brève et colorée époque de la Bricklin, la voiture « sport » munie de portières papillon fabriquée au Canada. Conçue et produite au Nouveau-Brunswick dans les années 1970, la voiture a été confrontée à plusieurs problèmes liés à la qualité et aux performances.

L'homme à l'origine du projet était Malcolm Bricklin, qui avait un parcours intéressant dans l'industrie avant même d'avoir l'idée de construire une voiture unique et audacieuse dans les Maritimes canadiennes. Bricklin avait en fait fondé Subaru of America et, plus tard, il a également introduit la Yugo aux États-Unis.

Mais, l'entreprise portant son nom et la Bricklin SV-1 (pour Safety Vehicle 1) qu'elle produisait étaient dans une catégorie à part. La pièce maîtresse de la voiture était les portières papillon, qui étaient très rares sur les routes nord-américaines. Ces portes s'ouvraient à l'aide d'un moteur électrique, mais Bricklin a eu la perspicacité de placer à l'intérieur un dispositif de déverrouillage manuel qui permettait aux occupants de sortir (mais avec beaucoup de force musculaire) si la batterie tombait en panne. Et c'est ce qui se passait si l'utilisateur tentait, par exemple, d'ouvrir une porte tout en fermant l'autre.

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, avant

Les dysfonctionnements de ce type étaient fréquents et sont devenus légendaires avec la Bricklin SV-1. De plus, pour une sportive, les performances n’étaient pas vraiment au rendez-vous. À l'origine, le modèle était équipé d'un moteur AMC V8 de 360 cc (5,9-litres) monté sous le capot, développant 200 chevaux, mais rendu en 1975 – l'année-modèle du modèle qui a été récemment mis en vente sur BringaTrailer - le moteur de la Bricklin SV-1 était un moteur Ford V8 351 cc (5,8-litres) qui ne développait que 175 chevaux. Le passage de 0 à 100 km/h se faisait en 8,3 secondes. Selon Car and Driver, qui a testé le modèle à l'époque, la SV-1 offrait un espace pour la tête médiocre, une position de conduite médiocre et une visibilité médiocre, ainsi que le comportement d'une berline très ordinaire.

Au final, Bricklin n'aura vendu que 3 000 exemplaires (approximations) de la SV-1 avant de plier bagage.

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, trois quarts arrière

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, trois quarts avant

C'est un petit total, mais la SV-1 de Bricklin n'est en fait pas une inconnue du site BringaTrailer. Une SV-1 de couleur Safety Suntan – ce « magnifique brun » – s'est vendue sur le site en août dernier (pour 18 250 $), et le mois dernier encore, un modèle jaune a été vendu à un acheteur prêt à débourser 25 001 $ pour l'acquérir.

Quant à cette voiture, elle a été mise en vente par la personne qui la possédait depuis 2004 et qui l'avait fait remettre à neuf au fil des ans. Elle a notamment remplacé le moteur d'origine par un autre V8 Ford 351. La voiture est elle aussi dotée de la finition extérieure Safety Sunset et d'une sellerie en vinyle et tissu brun. Et le prix de vente ? Elle a été vendue hier à un acheteur prêt à débourser 26 200 $. On dirait que cette voiture devient de plus en plus attachante au fil des mois et des années.

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, intérieur

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, boutons sur tableau de bord

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, tableau de bord

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975,

Photo : Bring-a-Trailer La Bricklin SV-1 1975, portes ouvertes