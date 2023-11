Une Ford GT40 Mk I de 1966 s’en va à l’encan

• Une Ford GT40 Mk 1 de 1966 sera offerte à l’encan en janvier prochain.

La Ford GT40, produite de 1964 à 1969, a été élevée au rang de légende dans l’histoire du sport automobile, car c’est avec elle que Ford a réussi à détrôner Ferrari à la célèbre course des 24 heures du Mans.

De fait, Ford a remporté cette épreuve quatre années consécutives, de 1966 à 1969, avec une voiture qui a été conçue avec cette seule mission en tête.

Les sources concernant les chiffres de production varient (105 ici, 131 là, 124 par moment), mais une chose est certaine ; le tirage a été limité. Tout cela fait en sorte que le modèle a une valeur plutôt extraordinaire sur le marché. Lorsqu’un exemplaire apparaît lors d’un encan, les yeux se tournent vers ce dernier.

La Ford GT40 Mk I 1966, arrière Photo : Mecum Auctions

C’est ce qui va se produire en janvier prochain, alors que le groupe Mecum va y tenir un événement où sera proposé un des 31 exemplaires construits pour la route, une GT40 Mk I. Le tout va avoir lieu à Kissimmee, en Floride.

Selon l’annonce qui nous informe de la vente, la voiture n’a parcouru que 13 442 miles depuis sa mise en service et elle n’a jamais été impliquée dans un accident. L’un de ses premiers propriétaires a été L’Italien Umberto Maglioli, qui a été pilote d’usine pour Porsche et Ferrari, et vainqueur d’épreuves prestigieuses telles que les 12 heures de Sebring et la Targa Florio.

Mecum ne fait pas mention du numéro de châssis, mais affirme que la voiture sera livrée avec sa fiche de construction originale et un dossier historique signé par Ronnie Spain, un expert réputé lorsqu’il est question de la GT40. Une précédente restauration effectuée par l’entreprise allemande Ruf est aussi hautement détaillée.

La Ford GT40 Mk I 1966, de profil Photo : Mecum Auctions

L'intérieur de la Ford GT40 Mk I 1966 Photo : Mecum Auctions

La GT40 a profité de différentes mécaniques au fil du temps. À l’instar de la plupart, la version proposée est propulsée par un V8 de 4,7 litres qui est équipé de carburateurs Weber. Une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports fait le lien entre la mécanique et les roues arrière.

L’exemplaire proposé est vêtu d’un bleu métallisé. Il est également équipé de jantes Borrani et d’un intérieur en cuir noir.

La vente aux enchères va se dérouler le 12 janvier.

Le prix record pour une Ford GT40 revient à un exemplaire de 1968 qui s’est vendu pour 11 millions USD en 2012.

Design extérieur de la Ford GT40 Mk I 1966 Photo : Mecum Auctions

Sièges de la Ford GT40 Mk I 1966 Photo : Mecum Auctions

Moteur de la Ford GT40 Mk I 1966 Photo : Mecum Auctions