GM annonce aujourd’hui dans le cadre du CES de Las Vegas la création d’une nouvelle division qui vise à améliorer le monde de la livraison. Baptisé Brightdrop, cette nouvelle division offrira un écosystème intégré de produits, logiciels et services électriques du premier au dernier kilomètre de livraison de produits.

Une nouvelle société

De la palette de livraison électrique, L’EP1 disponible début 2021, au véhicule utilitaire léger électrique, l'EV600, qui sera sur les routes fin 2021, BrightDrop introduit la plateforme Ultium de GM sur le segment des véhicules commerciaux avec un véhicule qui offre une autonomie de 400 km. FedEx Express sera le premier client de la nouvelle solution intégrée.

Photo : General Motors Un fourgon EV600

Un marché en pleine expansion

GM estime que d'ici 2025, le marché combiné des colis, de la livraison de denrées alimentaires et de la logistique aux États-Unis représentera plus de 850 milliards de dollars. Selon le Forum économique mondial, la demande de livraison dans les zones urbaines du dernier kilomètre, alimentée par le commerce électronique, devrait augmenter de 78 % d'ici 2030, ce qui entraînera une augmentation de 36 % des véhicules de livraison dans les 100 premières villes du monde.

Dans le même temps, cette augmentation de la demande devrait entraîner une hausse de près d'un tiers des émissions de carbone liées à la livraison.

« BrightDrop offre une manière plus intelligente de fournir des biens et des services", a déclaré Mary Barra, PDG de GM. "Nous nous appuyons sur notre importante expertise en matière d'électrification, d'applications de mobilité, de télématique et de gestion de flotte, avec une nouvelle solution de guichet unique permettant aux clients commerciaux de déplacer des marchandises de manière plus efficace et plus durable. »

Photo : General Motors L'écosystème intégré de produits, logiciels et services électriques dans le domaine de la livraison

Une nouvelle compagnie intégrée à GM

BrightDrop est née de l'organisation Global Innovation de GM et rejoint la gamme d'autres jeunes pousses telles que OnStar Insurance, OnStar Guardian et GM Defense. Du point de vue de la stratégie de croissance, cette nouvelle entreprise permettra d'ouvrir des domaines de B2B, d'étendre la plate-forme Ultium et de développer des logiciels et des services.

EP1

Le premier produit de BrightDrop à être commercialisé, l'EP1, sera une palette électrique à propulsion assistée, développée pour déplacer facilement des marchandises sur de courtes distances — par exemple, du véhicule de livraison à la porte d'entrée du client. Disponible début 2021 aux États-Unis et un peu plus tard au Canada, l'EP1 contribue à réduire les points de contact des colis, les coûts et la pression physique sur les chauffeurs de livraison. Parmi les caractéristiques et les avantages de l'EP1, on peut citer :

— Moteur électrique intégré au moyeu avec une vitesse réglable jusqu'à 3 mph en fonction du rythme de marche de l'opérateur.

— Manoeuvrable dans les espaces restreints.

— Transporte et sécurise environ 23 pieds cubes de cargaison au total.

— Capacité de charge utile de 200 livres.

— Des étagères réglables permettent d'organiser le contenu.

— Les portes d'armoire verrouillables permettent un accès à distance et sécurisé au contenu.

BrightDrop EV600

Le deuxième produit de BrightDrop à être commercialisé sera l'EV600, un fourgon spécialement conçu pour la livraison de biens et de services sur de longues distances. 100 % électrique il est en mesure de couvrir 400 km avec une seule charge des batteries Ultium. Il offre également :

— Plus de 600 pieds cubes de surface de chargement.

— Aide au stationnement avant et arrière, freinage automatique d'urgence, alerte de collision avant, indicateur de distance de suivi, freinage avant des piétons, aide au maintien de la trajectoire avec avertissement de sortie de voie, feux de route automatiques IntelliBeam et caméra de recul HD.

— Autres fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur disponible : Freinage arrière contre le trafic croisé, assistance à la direction dans la zone aveugle, freinage automatique en marche arrière, vision 360 degrés HD, alerte piétonnière arrière, freinage d'urgence automatique amélioré, entre autres.

— Système de sécurité de la zone de chargement avec capteurs de mouvement pour aider à sécuriser le chargement.

— Un écran d'infodivertissement couleur de 13,4 pouces de diagonale.

— Des portes coulissantes à l'avant, de larges passages dans la cabine et une grande porte à ouverture automatique dans la cloison de chargement contribuent à optimiser l'efficacité du conducteur.

Photo : General Motors L'EV600 de Brightdrop

Les premiers EV600 seront livrée d’ici la fin de l’année à FedEx Express et GM a avoué être en pourparlers avec plusieurs autres transporteurs et compagnies de livraison sans spécifier lesquels.

Système de gestion intégrée

En plus du système de palette et du camion EV 600, Brightdrop offre une plate-forme logicielle intégrée, basée sur le nuage, qui permet aux clients de visualiser et d'accéder à leurs produits BrightDrop par le biais d'interfaces web et mobiles. La connectivité intégrée fournit aux entreprises des données et des informations détaillées qui peuvent les aider à améliorer leurs opérations globales, notamment l'efficacité des itinéraires, l'utilisation des ressources et les mises à niveau des produits. Les chauffeurs et les coursiers peuvent utiliser l'application mobile pour une variété de tâches.

Gestion des actifs mobiles BrightDrop

La connectivité EP1 offre aux clients des fonctionnalités en temps réel, notamment la surveillance de la localisation, l'état de la batterie, les commandes à distance de verrouillage et de déverrouillage et les mises à jour en direct des fonctionnalités connectées.

Gestion de flotte BrightDrop EV

La connectivité EV600 offre aux opérateurs de flotte un accès à distance, une localisation en temps réel, une gestion de la batterie et de la charge, un accompagnement du conducteur en matière de sécurité et un enregistrement des incidents, un diagnostic à distance, des alertes de sécurité et des informations sur la maintenance prédictive, ainsi que des mises à jour en direct.

Photo : General Motors Gestion des actifs mobiles BrightDrop

Concepts futurs

L'EP1 et l'EV600 ne sont qu'un début. BrightDrop continuera d'élargir son offre de produits au fil du temps pour inclure un portefeuille de produits intégrés à émission zéro afin d'accroître l'efficacité et de répondre aux nouveaux besoins des clients. Un certain nombre de concepts sont à l'étude, comme une solution pour les distances moyennes qui permet de transporter plusieurs EP1, et un concept de véhicule de livraison à chargement rapide.

BrightDrop desservira dans un premier temps des clients aux États-Unis et au Canada. GM vise ensuite à étendre ce service en Europe , en Asie et un peu partout dans le monde.