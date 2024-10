Deux Bugatti Chiron impliquées dans le même accident

Il est rare de voir une Bugatti Chiron sur la route, encore moins deux. Imaginez alors les chances de les voir entrer en collision. On doit avoir plus de chances de gagner à la loterie.

Pourtant, c’est ce qui s’est produit sur une route du Maroc. Les propriétaires des deux véhicules auront des comptes à rendre, de toute évidence, car ils sont responsables de l’accident, qui a aussi envoyé un camion dans le décor.

Le plus fou là-dedans ? Il y avait une troisième Chiron juste derrière, qui a évité de justesse l'accident elle aussi !

Trois Bugatti, une route à voie unique

Une vidéo publiée sur YouTube montre en fait trois Bugatti Chiron dépassant des véhicules plus lents sur une route à deux voies. Les trois arrivent derrière un camion lourd, attendant que la circulation en sens inverse autorise un dépassement. Une fois la voie libre, la deuxième Chiron tente de dépasser le camion et la première Bugatti, mais celle-ci se range aussi pour dépasser le poids lourd, provoquant ainsi la collision avec la deuxième Bugatti, qui l’envoie directement sur le camion. On voit les modèles perdre le contrôle et le camion se renverser dans le champ.

Le site d’information marocain Tanjaoui.ma a publié des photos de l’accident, et rapporte heureusement que l’incident n’a pas fait de blessés. On y voit le camion renversé et l’une des Chiron, dont l’avant est très endommagé. Le pare-chocs est enfoncé et le capot avant est plié et fissuré. On peut imaginer que la facture pour les réparations sera salée.

L’autre Chiron doit aussi avoir subi des dommages, mais aucune photo n’a été partagée.

Au volant de n’importe quel modèle, il faut savoir se comporter de façon responsable. Les deux conducteurs ont ici fait preuve d’imprudence. Ça s’est produit avec des voitures spectaculaires, ce qui fait que la chose fait la manchette, mais ce genre d’accident se produit tous les jours avec des véhicules plus ordinaires.

Soyez prudents en tout temps. Comme le prouve la vidéo, tout peut passer de la perfection au désastre en quelques secondes seulement.