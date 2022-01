C’est une chose connue, certains tronçons d’autoroute en Allemagne n’ont pas de limites de vitesse. Conséquemment, on voit souvent des gens publier des vidéos de leur balade à toute allure avec leur bolide.

La dernière séquence du genre mise en ligne a cependant fait bondir les autorités, car le propriétaire d’une Bugatti Chiron a dépassé les bornes de la logique. Il a poussé sa monture jusqu’à 417 km/h sur une portion de l’Autobahn A2 entre Berlin et Hanovre.

Le ministère allemand des Transports a critiqué une cascade dans laquelle un millionnaire tchèque a conduit sa Bugatti Chiron à une vitesse complètement folle.

Sous la vidéo, le propriétaire inscrit que la « cascade » a été filmée l’année dernière sur une section en ligne droite et à trois voies de 10 kilomètres et que la visibilité était excellente sur tout le tronçon. « La sécurité était la priorité. Les circonstances devaient être sûres pour aller de l’avant », a-t-il expliqué.

Malgré tout, on peut voir la Chiron dépasser plusieurs véhicules. Il faut souligner l’incroyable discipline des conducteurs allemands qui n’ont pas l’habitude de changer de voie sans avoir au préalable bien vérifié la circulation environnante. N’empêche, apercevoir un véhicule qui arrive à plus de 400 km/h n’est pas nécessairement dû à tout le monde.

Quant aux autorités, même si elles sont bien conscientes que leur réseau autoroutier comprend des sections sans limites de vitesse, le ministère des Transports a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il « rejette tout comportement dans la circulation routière qui peut mettre en danger les usagers de la route ».

« Tous les usagers de la route doivent se conformer aux règles du Code de la route », a-t-il ajouté, citant la première clause de la loi allemande sur la circulation routière, qui stipule que « toute personne doit se comporter de telle sorte qu’aucune autre personne ne soit lésée, mise en danger ou gênée ou incommodée plus que ce qui est inévitable dans les circonstances ».

Le ministère a noté que la loi exige également que les conducteurs circulent à une vitesse telle où le véhicule est constamment maîtrisé.

Photo : Bugatti Bugatti Chiron

Comme vous pouvez le constater, on joue sur les mots. Il n’y a rien d’illégal à rouler de la sorte, mais il est clair qu’à 300 ou 400 km/h, on peut mettre la vie des autres, ainsi que la sienne et celle de ses passagers, en danger. Pour ce qui est du propriétaire de la voiture, il s’agit d’un richissime citoyen de la République tchèque et ce dernier a mentionné que sa foi lui avait été d’une aide précieuse dans la réalisation de son exploit… en plus de ses compétences comme conducteur.

Est-ce que ce sera la goutte qui fait déborder le vase ? En Allemagne, plusieurs voix s’élèvent depuis des années pour réclamer l’abolition des portions d’autoroutes sans limites de vitesse. Lors de la campagne électorale de l’année dernière, le parti des Verts, qui est aujourd’hui un partenaire minoritaire du gouvernement de coalition allemand, a demandé une limitation à 130 km/h sur le réseau autoroutier, le tout dans le cadre des efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone du pays. Cette idée a cependant été abandonnée lors des négociations pour former le nouveau gouvernement.

Cela dit, chaque fois qu’une vidéo de la sorte est publiée, le débat est relancé. Verra-t-on des limites de vitesse être imposées un jour sur les tronçons qui n’en ont pas encore ?