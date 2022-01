Buick enregistre de nouveau le nom Electra

Tous les constructeurs qui ont quelques décennies derrière la cravate possèdent aussi un catalogue impressionnant de noms qu’ils ont utilisés dans le passé. Certains sont parfois ramenés à l’avant-plan alors que d’autres dorment depuis des lunes.

Qu’on pense à Blazer chez Chevrolet, ou encore Bronco chez Ford pour les noms appelés à connaître une deuxième carrière. En revanche, on n’entend plus parler des Corvair (Chevrolet) et Pinto (Ford), par exemple.

Parfois, un nom ayant déjà servi peut prendre tout son sens dans un nouveau contexte, comme celui de l’électrification. Ford nous en offre une belle preuve avec le nom Lightning qui va servir à identifier la version électrique du Ford F-150.

Chez Buick, on possède aussi un nom qui est taillé sur mesure pour la nouvelle ère, soit Electra. Ce dernier a été utilisé de 1959 à 1990 et servait à désigner un véritable bateau. Le nom 225 était souvent accolé au nom ; il représentait la longueur de la voiture en pouces.

Cela fait près d’une décennie que Buick enregistre le nom périodiquement. Et bien, sans surprise, on apprenait récemment que Buick avait de nouveau enregistré le nom le 20 décembre dernier, et ce, auprès de l’Office américain des marques et des brevets. Et cette fois, il est probable que le nom se retrouvera bel et bien sur un nouveau modèle.

On se souviendra qu’en 2020, au Salon de l’auto de Pékin, la division de General Motors (GM) avait dévoilé un concept nommé Electra, ce dernier prenant la forme d’un VUS. Comme le dit l’expression, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu’un des prochains modèles électriques qui sera dévoilé par la division pourrait bien porter cette appellation.

Photo : Buick Prototype Buick Electra, 2020, portes ouvertes

On peut aussi anticiper que ce modèle utilisera la plateforme Ultium de GM, appelée à servir quantité de créations au sein de la marque. En d’autres termes, le futur modèle Electra pourrait partager ses piles, ses moteurs électriques et sa structure avec d’autres produits électriques de GM, comme le Cadillac Lyriq 2023.

Quant à l’allure que prendrait un VUS Electra, il faut faire attention. Il ne s’agirait probablement pas d’un simple clone du Lyriq, mais cela ne signifie pas qu’il ressemblerait en tout point au concept dévoilé en Chine.

En fait, il faut toujours faire attention avec le dépôt d’un nom auprès du bureau d’enregistrement. Parfois, ça n’aboutit à rien. Cependant, en raison de la nature du nom, du virage électrique chez GM et du concept présenté en 2020, il est permis de tirer quelques conclusions.

Les vraies réponses, c’est cependant Buick qui va nous les livrer au cours de la prochaine année.