L’édition 2020 de la Buick Regal sera sa dernière

Alors que les VUS et les camions continuent à engloutir des parts de plus en plus importantes du marché des ventes de véhicules automobiles - ils représentent maintenant près de 70 % des ventes en Amérique du Nord -, on a vu une litanie de modèles de berlines en payer le prix. Nous pouvons en ajouter un autre à la liste: la Buick Regal.

Le constructeur américain a confirmé que la berline intermédiaire Buick Regal 2020 serait la dernière édition du modèle. On ne le retrouvera pas dans la formation de 2021 pour Buick. La compagnie avait plus tôt cette année condamné à mort la Lacrosse, seule autre berline toujours existante de la marque.

Stuart Fowle, responsable de la communication chez Buick et GMC, a déclaré au site web Motor Authority que la Regal continuera d'exister sur le marché chinois, mais que la tendance vers les modèles d'utilité sur notre continent est tout simplement trop forte pour qu’elle soit viable ici.

« Buick continue d'être proactif vis-à-vis le mouvement des consommateurs vers les véhicules utilitaires sport. En fait, près de 90 % des ventes de Buick jusqu’à présent cette année sont constitué de multisegments. » - Stuart Fowle, Buick

La Regal a commencé sa vie en 1973 et a duré jusqu'en 2004 en Amérique du Nord. Il a ensuite été relancé ici pour l'année modèle 2011. Le Regal est vendu en Chine de manière continue depuis 1999.

L'année 2018 a marqué le début de la nouvelle génération de la berline Regal - et à l’occurrence, de sa dernière. Le modèle actuel est en fait une version réaménagée de l'Opel Insignia vendue en Europe (également appelée la Vauxhall Insignia au Royaume-Uni) et a été développé par ce constructeur automobile européen. Bien que le groupe français PSA ait acquis Opel de General Motors en 2018, ce dernier a continué à faire construire la Regal pour elle par Opel.

Récemment, toutefois, les ventes de la Regal ont considérablement chuté aux États-Unis, passant de plus de 14 000 en 2018 à environ 6 000 à ce jour en 2019. Lors du dernier Salon de l’automobile de Los Angeles, la Regal a brillé par son absence du kiosque Buick.

Avec le retrait de la Lacrosse plus tôt cette année et maintenant de la Regal, Buick devient une marque de multisegments et de VUS uniquement.