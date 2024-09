Cadillac Optiq 2025 : offert à partir de 59 999 $ au Canada

Cadillac a dévoilé les prix canadiens de l’Optiq 2025. Avec un PDSF (prix de détail suggéré du fabricant) débutant à 59 999 $, le nouveau VUS électrique d’entrée de gamme de la marque de luxe se positionne comme une solution de rechange plus abordable aux modèles électriques de luxe existants.

Voir aussi : Cadillac Optiq 2025, premier contact : plus petit et plus évolué

Cadillac Optiq 2025 — quoi de neuf ?

L’Optiq 2025 est un tout nouveau modèle qui marque l’entrée de Cadillac dans le segment des VUS électriques compacts. Il propose un design aux lignes épurées, ainsi qu’une autonomie estimée à 482 km. Cadillac vante son habitacle spacieux et sa haute technologie.

Cadillac Optiq 2025, avant | Photo : Cadillac

Motorisation et performances

L’Optiq est équipé de série de la traction intégrale, alimentée par un moteur électrique développant une puissance estimée à 300 chevaux et un couple à 354 lb-pi. Bien que les données officielles concernant les prestations sur route ne soient pas encore disponibles, on peut s’attendre à des accélérations vives.

Prix canadiens du Cadillac Optiq 2025

L’Optiq 2025 sera offert en quatre versions :

– Luxury 1 4RM - 59 999 $

– Sport 1 4RM - 59 999 $

– Luxury 2 4RM - 63 999 $

– Sport 2 4RM - 63 999 $

En comparaison, le nouveau Chevrolet Equinox EV, le cousin germain de l’Optiq, est vendu à partir de 48 199 $.

Les prix n’incluent pas les frais de transport et de préparation ni les incitatifs gouvernementaux applicables. Avec ces derniers, le prix d’entrée de l’Optiq devient encore plus attractif.

Cadillac Optiq 2025, de profil | Photo : Cadillac

Positionnement dans le marché

L’Optiq vient se positionner là où les Audi Q4 e-tron, Mercedes-Benz EQB ou encore Lexus RZ œuvrent. Il vise également à attirer les acheteurs de VUS compacts de luxe traditionnels qui souhaitent passer à l’électrique sans trop faire de compromis.

Comparativement au Lyriq, le premier VUS électrique de luxe de la marque, l’Optiq est environ 10 000 $ moins cher, car le Lyriq se vend à partir de 69 499 $.

Le modèle enrichit le portefeuille électrique de General Motors, qui inclut déjà le GMC Hummer EV, les Chevrolet Blazer EV et Equinox EV et les camionnettes Silverado EV et GMC Sierra EV, sans oublier la prochaine génération de la Chevrolet Bolt, ainsi que le futur VUS électrique que va nous proposer Buick.

L’Optiq 2025 de Cadillac devrait arriver chez les concessionnaires en fin d’année 2024.

Cadillac Optiq 2025, intérieur | Photo : Cadillac