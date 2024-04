Alors que la Journée de la Terre se pointe à l’horizon proche, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

• Les premières images de l’habitacle du Cadillac Optiq 2025 ont été partagées par son créateur.

À la fin du présent mois, nous allons avoir l’occasion de découvrir d’un peu plus près l’un des prochains véhicules électriques de Cadillac, soit le VUS Optiq. Ce dernier va aussi faire ses débuts en Chine ce mois-ci, dans le cadre du Salon de l’auto de Pékin.

Cadillac nous a déjà dévoilé l’extérieur du modèle, mais voilà que des photos de l’intérieur viennent d’être partagées, nous offrant du coup un premier coup d’œil à l’habitacle de ce nouveau produit.

Sans trop de surprises, on retrouve la même signature qu’avec les autres modèles de la marque, dont le Lyriq qui est déjà sur le marché. L’écran incurvé domine la présentation, lui qui sert à abriter les informations relatives à la conduite, ainsi que celles du système multimédia, vis-à-vis la console centrale.

À voir aussi : Cadillac confirme l’arrivée de son VUS Optiq l’an prochain

Cadillac Optiq 2025, tableau de bord | Photo : Cadillac

Il y a quand même des différences, notamment sous cet écran. Avec l’Optiq, on retrouve une bande horizontale qui peut s’illuminer avec l’éclairage d’ambiance, et qui correspond aux lignes horizontales, aussi illuminées, que l’on retrouve à l’intérieur des portières. Les commandes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation sont disposées sous cette barre, un peu comme avec le Lyriq. À la console centrale, la molette donnant accès au système multimédia rappelle celle du Lyriq, mais la console est plus mince avec l’Optiq.

L’Optiq va venir se positionner sous le Lyriq dans la gamme. Il repose sur la même plateforme (la BEV3) que le Chevrolet Equinox EV. Sur le site du ministère chinois de l’Industrie et des technologies de l’information (MIIT), on peut y voir que l’Optiq a le même empattement (116,3 pouces) que l’Equinox EV. Pour le reste, l’Optiq qui doit être commercialisé en Chine est long de 189,8 pouces, large de 75,3 pouces et haut de 64,6 pouces ; par rapport à l’Equinox EV, le toit est un pouce plus haut, alors que pour les autres mesures, on est à moins d’un pouce près.

Aussi, l’Optiq est plus court d’environ 7,0 pouces par rapport au Lyriq, alors qu’il est plus étroit de 2,5 pouces. Son toit est cependant plus haut de près d’un pouce.

Il ne devrait pas y avoir trop de différences avec le modèle qui nous sera réservé, surtout en ce qui concerne les dimensions.

Cadillac Optiq 2025 | Photo : Cadillac

En Chine, deux versions seront proposées, chacune équipée d’un seul moteur, ce qui se traduit par une configuration à deux roues motrices. L’une des variantes développe 201 chevaux, l’autre 241. En Amérique du Nord, il est à prévoir qu’une déclinaison à traction intégrale sera proposée. Elle pourrait offrir la puissance du Chevrolet Blazer EV, soit 288 chevaux et 333 livres-pieds de couple.

C’est le 25 avril que le modèle sera dévoilé en Chine. La semaine suivante, nous l’aurons aussi vu en personne.

Plus de détails concernant nos modèles suivront à ce moment.

Cadillac Optiq 2025, tableau de bord illuminé | Photo : Cadillac