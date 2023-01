• Cadillac a exprimé le souhait de rejoindre la Formule 1 avec le groupe Andretti Global.

• La FIA a exprimé le souhait d’accueillir d’autres équipes, ce qui donne d’excellentes chances à Cadillac.

• La popularité de la Formule 1 est présentement forte aux États-Unis. Le moment est bien choisi pour Cadillac.

Il y a de ces nouvelles qu’on ne voit pas venir. Celle concernant l’intention de Cadillac d’entrer dans le monde de la Formule 1, en compagnie D’Andretti Global, a eu l’effet d’une bombe cette semaine.

La FIA, l’organe qui régit la Formule 1, a récemment révélé qu’elle prévoyait ouvrir la porte à de nouvelles équipes. Andretti Cadillac soumettra une déclaration d’intérêt officielle lorsque la FIA entamera la procédure formelle, première étape vers une participation au sport automobile le plus prestigieux de la planète.

Non, Cadillac ne devrait pas avoir de voitures en piste l’an prochain. Aucune date n’a été fixée pour la première participation d’Andretti Cadillac au championnat. Si sa candidature est acceptée, l’équipe a cependant affirmé qu’elle sera du cirque le plus rapidement possible. Elle a aussi promis qu’elle était pour mettre en selle un pilote américain.

Le groupe Andretti, présent dans la série IndyCar et en Formule E, a déjà cherché à entrer dans le championnat de F1 par ses propres moyens, mais n’a pas réussi à s’imposer. L’arrivée de General Motors fera probablement pencher la balance en faveur de la nouvelle équipe, puisque le nom de Cadillac devrait contribuer à attirer davantage de regards (et de dollars) américains sur la série.

L’équipe serait basée aux États-Unis, avec un centre de soutien au Royaume-Uni, à l’instar de l’approche adoptée par l’équipe Haas F1, dont les quartiers généraux sont en Caroline du Nord.

Cadillac en Formule 1. La chose aurait été impensable il n’y a pas longtemps. Mais dans les dernières années, la F1 a changé de propriétaire et a fait des gains aux États-Unis. La Série Drive to Survive, diffusée sur Netflix, n’y a pas été étrangère. En 2023, le championnat va compter trois épreuves en sol américain. La seule chose qui manque pour faire exploser davantage l’intérêt, c’est un pilote américain, ce que Cadillac promet de promouvoir.

La présence d’Andretti est aussi très importante. Le nom est mythique aux États-Unis grâce aux exploits de Mario Andretti, que ce soit en Formule 1, en Indycar, et même en NASCAR.