Le premier modèle tout électrique de Cadillac, le Lyriq, va faire ses débuts officiels vers la fin du mois de juin. Toutefois, un autre produit tout aussi important pour la marque de luxe de General Motors (GM) va suivre, cette fois sous la forme d’une berline haut de gamme.

Son nom, vous le savez peut-être déjà, sera Celestiq. Ses débuts ne sont pas pour demain alors qu’on parle toujours d’une commercialisation pour l’année 2025. Cadillac met toutefois la table ce mois-ci avec la publication de quelques images du véhicule, question de nous mettre l’eau à la bouche.

Ce qu’on peut voir, ce sont des clichés du prototype qui préfigure le modèle de production. Tout ne sera pas conservé, notamment les immenses roues.

La berline Celestiq sera appelée à concurrencer des produits comme la Tesla Model S et la Mercedes-Benz EQS, notamment. Elle semble proposer un capot plus long et porter quelques traits stylistiques présents avec le VUS Lyriq, notamment à la hauteur des feux qui prennent la forme de la lettre L. Fait intéressant, un logo éclairé sur les ailes semble être un clin d’œil à l’ornement de capot connu comme la « déesse volante » de Cadillac. On a pu voir ce dernier sur des modèles d’avant-guerre.

Photo : Cadillac Prototype Cadillac Celestiq, détail 1

Il sera bien sûr intéressant de voir ce qui sera conservé avec la version de production, surtout qu’avec le Lyriq, les changements n’ont pas été trop nombreux entre le concept et celui qui sera bientôt sur nos routes.

Sur deux autres photos moins évidentes à décortiquer, on peut voir des pièces métalliques qui sont texturées. Sur un boulon apparaît la maxime « Standard of the World » de Cadillac. Cette dernière a été adoptée et utilisée à compter de 1908 suite à la réception d’un prix d’ingénierie qui reconnaissait le travail de précision effectuée par Cadillac.

Pour le reste, on sait que la Celestiq va offrir une configuration à hayon, quatre roues directionnelles, la traction intégrale (grâce à la présence de deux moteurs), un toit en verre transparent, ainsi qu’un écran qui s’étendre sur la largeur du véhicule en lieu et place de la planche de bord traditionnelle. Le modèle va bien sûr reposer sur la nouvelle plateforme Ultium de GM. Comme avec d’autres produits qui en jouissent, une batterie offrant une capacité d’environ 100 kWh est attendue, tout comme le système de conduite semi-autonome Super Cruise.

Nul doute, la Celestiq voudra nous en mettre plein la vue. La voiture, sous forme de concept, devrait nous être dévoilée dans un avenir plus ou moins rapproché.

Photo : Cadillac Prototype Cadillac Celestiq, détail 2