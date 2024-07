Le Cadillac Escalade 2025 vient d’être dévoilé, alors que le modèle rejoint dans la gamme de VUS du constructeur haut de gamme le nouveau Escalade IQ tout électrique présenté l’an dernier.

Cadillac Escalade 2025 — quoi de neuf ?

Le VUS profite d’un rafraîchissement de son design, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le tout en lien avec l’évolution de cette famille de VUS de luxe pleine grandeur. L’esthétique renouvelée et les avancées technologiques ont pour but d’offrir plus de confort et une expérience de conduite encore plus satisfaisante.

Par contre, Cadillac n’a pas partagé d’informations précises concernant le groupe motopropulseur, ce qui veut probablement dire que rien ne change de ce côté ; nous verrons bien.

Cadillac Escalade-V 2025 | Photo : Cadillac

Versions du Cadillac Escalade 2025

– Escalade Luxury

– Escalade Premium Luxury

– Escalade Premium Luxury Platinum

– Escalade Sport

– Escalade Sport Platinum

– Escalade-V

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, trois quarts arrière | Photo : Cadillac

Design du Cadillac Escalade 2025

L’extérieur de l’Escalade 2025 présente des mises à jour réfléchies, introduisant un design plus audacieux à l’avant. Inspiré par les langages stylistiques des modèles Celestiq et Lyriq, il intègre une calandre illuminée optionnelle (de série sur les versions V-Series et Premium Luxury Platinum). Les nouvelles roues de 24 pouces, les plus grandes jamais proposées sur un Escalade, accentuent son allure.

Trois nouvelles couleurs extérieures sont également proposées : Aegean Stone, Deep Sea Metallic et Latte Metallic.

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, intérieur | Photo : Cadillac

L’intérieur

On voit clairement à quel point le Cadillac Escalade 2025 s’inspire de la version IQ. La marque avait comme but de maintenir un équilibre entre technologie avancée et luxe. Le tableau de bord est maintenant une question d’écrans et presque rien d’autre, et le volant bénéficie d’un nouveau design.

Les acheteurs pourront choisir en option l’ensemble Executive Second Row qui inclut des tables escamotables, deux écrans de 12,6 pouces, un centre de contrôle arrière, des chargeurs sans fil pour téléphones et des sièges avec fonction de massage et haut-parleurs intégrés dans les appuie-tête.

De nouvelles options de palettes intérieures, comme le Renaissance Red et le combo Jet Black/Sheer Gray, permettent une personnalisation poussée, avec 126 options d’éclairage ambiant.

De plus, des portes à ouverture et fermeture électriques sont livrables en option.

L’Escalade-V 2025 se démarque avec un nouvel intérieur axé sur la performance, arborant de la fibre de carbone authentique.

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, sièges | Photo : Cadillac

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, console centrale | Photo : Cadillac

Technologie du Cadillac Escalade 2025

Sur le plan technologique, l’habitacle de l’Escalade 2025 accueille un écran d’affichage diagonal courbé s’étendant d’un pilier à l’autre, mesurant un total de 55 pouces. La chaîne audio AKG Studio de 19 haut-parleurs est incluse de série, avec une option pouvant aller jusqu’à 40 haut-parleurs en combinant avec l’ensemble Executive Second Row. L’Escalade 2025 est également équipé d’une capacité Wi-Fi 5 G.

Sécurité et assistance à la conduite

Sans surprise, Cadillac a conféré à son gros VUS un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité active et d’assistance au conducteur. Ces dernières comprennent la vision nocturne, de série sur les finitions V-Series et Platinum, qui aide à détecter les piétons et les gros animaux lors de conditions de faible luminosité. L’affichage tête-haute couleur, de série à partir du modèle Premium Luxury, permet au conducteur de rester informé sans avoir à quitter la route des yeux.

La technologie de conduite semi-autonome Super Cruise est désormais de série sur toutes les versions du modèle.

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, avant | Photo : Cadillac

Motorisation du Cadillac Escalade 2025

Le VUS est équipé de la technologie Magnetic Ride Control 4.0, de série avec les versions Premium Luxury, Sport, Premium Luxury Platinum, Sport Platinum et V-Series.

Plus de détails suivront plus tard concernant les motorisations, mais la variante V-Series sera toujours équipée de la version suralimentée du V8 de 6,2 litres, pour une puissance totale de 682 chevaux. Il faudra voir si Cadillac va garder l’option Diesel au catalogue.

Cadillac entamera la production de son Escalade 2025 vers la fin de 2024, ce qui devrait se traduire par des livraisons au début de 2025. On connaîtra les prix à l’approche du lancement du modèle.

Cadillac Escalade-V 2025, roue | Photo : Cadillac

Cadillac Escalade-V 2025, embouts d'échappement | Photo : Cadillac

Cadillac Escalade Sport Platinum 2025, lettres Escalade | Photo : Cadillac