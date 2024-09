Le Volvo XC90 2025 profite d’un certain nombre de changements pour la nouvelle année, y compris des mises à jour stylistiques et technologiques. On ne parle pas d’une nouvelle génération pour le plus gros VUS de la marque, dont la cuvée actuelle date de 2016, mais les changements vont permettre au modèle de demeurer actuel.

C’est une bonne chose, car Volvo vient de confirmer sa décision de commercialiser plus longtemps que prévu les modèles hybrides de sa gamme. Cela signifie un second souffle pour le XC90, qui va cohabiter avec le nouveau VUS EX90 tout électrique au sein de la gamme pendant au moins quelques années.

Volvo XC90 2025 – quoi de neuf ?

Le design extérieur et intérieur du modèle a été mis à jour, bien qu’il n’y ait pas d’éléments majeurs qui soient nouveaux, à part peut-être le nouveau design de la calandre. Pour le reste, la suspension du véhicule a été améliorée pour une conduite plus souple et plus stable. Il n’y a pas de changement sous le capot.

Volvo XC90 2025, calandre | Photo : Volvo

Design du Volvo XC90 2025

Les phares du XC90 ont été affinés, mais ils reprennent toujours le design du marteau de Thor. La calandre a été redessinée, avec notamment des barres qui s’orientent dans deux directions diagonales différentes. Volvo a également modifié le design du capot et des pare-chocs pour donner une allure plus aérodynamique. Les jantes sont également nouvelles, et elles peuvent faire 20 ou 22 pouces, au choix. Une nouvelle couleur, le rouge mûrier (Mulberry Red), vient compléter l’offre.

Volvo XC90 2025, intérieur | Photo : Volvo

Volvo XC90 2025, sièges | Photo : Volvo

À l’intérieur

Volvo s’est efforcée de rendre la conduite plus silencieuse grâce à de nouveaux matériaux insonorisant ici et là. Les designers ont également retravaillé le tableau de bord, dont le positionnement est désormais plus horizontal, ainsi que le poste de conduite. Entre les sièges avant, l’espace de rangement a été amélioré, un porte-gobelet a été ajouté et le socle de recharge pour les téléphones a été déplacé vers l’avant.

Plus haut, les bouches d’aération du système de climatisation ont été redessinées et sont désormais orientées verticalement. L’écran multimédia (d’une meilleure résolution, promet Volvo) conserve son orientation verticale, mais s’agrandit, passant de 9,0 à 11,2 pouces. Le système multimédia lui-même est basé sur celui que l’on trouve avec les nouveaux EX90 et EX30. Les utilisateurs bénéficieront d’un plus grand nombre de mises à jour et de fonctionnalités et d’une plus grande connectivité.

Le tableau de bord hérite de matériaux recyclés pour certains accents, et Volvo a amélioré l’éclairage d’ambiance.

Volvo XC90 2025, sur la route | Photo : Volvo

Les motorisations du Volvo EX90 2025

Ici, c’est le statu quo pour 2025, le XC90 ordinaire (moteur à essence, support hybride) pouvant toujours produire jusqu’à 295 chevaux et 310 lb-pi de couple.

La variante hybride rechargeable XC90 T8 2025 développe jusqu’à 455 chevaux et 534 lb-pi, et offre une autonomie de 53 km en mode tout électrique.

Le seul changement concerne la suspension, chacun des amortisseurs s’adaptant désormais aux conditions de la route pour améliorer la stabilité et le confort de conduite. En option, les acheteurs peuvent choisir une suspension pneumatique. En plus d’améliorer encore la douceur de roulement, elle permet de surélever le XC90 jusqu’à 40 mm pour un meilleur dégagement, ou de l’abaisser de 20 mm pour mieux coller à la route.

La production du Volvo XC90 2025 n’a pas encore commencé, mais le constructeur prend les commandes dès maintenant. Les premières unités devraient arriver chez les concessionnaires canadiens au début de l’année 2025. Les prix seront annoncés à l’approche de la date de lancement.

Volvo XC90 2025, avant | Photo : Volvo

Volvo XC90 2025, arrière | Photo : Volvo

Volvo XC90 2025, écran multimédia | Photo : Volvo

Volvo XC90 2025, console centrale | Photo : Volvo

Volvo XC90 2025, roue | Photo : Volvo