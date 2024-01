Cadillac augmente la production du VUS Lyriq

Les débuts du Cadillac Lyriq se font au compte-gouttes, mais les choses s’apprêteraient à changer. En effet, la division de luxe de General Motors (GM) a annoncé qu’elle accélérait enfin la production de son VUS électrique.

Et qu’est-ce qui explique qu’on est maintenant capable de le faire ? C’est plutôt simple, alors que davantage de batteries sont accessibles. John Roth, le vice-président mondial de Cadillac a déclaré que la demande demeurait forte pour le Lyriq, comme pour un peu tous les véhicules électriques qui appartiennent à des segments de luxe.

La production du Lyriq avait pris beaucoup de retard en comparaison avec les plans de distribution que l’on avait au départ. C’était principalement dû à un problème d’assemblage des modules de batterie.

En 2023, Cadillac a livré 9000 Lyriq. Au cours des six premiers mois de l’année, elle en était à 2400, ce qui signifie qu’on a pratiquement triplé la production lors de la deuxième moitié de l’année.

« Le lancement et la croissance du Lyriq ont été prévus et calculés selon la disponibilité des modules de batteries. Maintenant que nous sommes en position de disposer d’un stock important, nous constatons d’excellentes performances au chapitre des ventes », a déclaré John Roth, ajoutant qu’il avait de grandes attentes quant à la poursuite de cette évolution.

Cadillac Lyriq, de profil Photo : AJAC

Le Lyriq représente maintenant le quart des ventes de Cadillac. Cette proportion était à 12 % au quatrième trimestre de 2023.

Nous avons eu droit à un bel exemple de cet engouement du public vis-à-vis de ce modèle lors d’une de nos visites au Salon de l’auto de Montréal. Une source travaillant au sein d’un concessionnaire nous expliquait que lors d’une journée découverte du modèle en concession, où le public était invité à venir le voir et l’essayer, on a conclu la journée avec plus de 50 réservations.

« L’industrie du luxe fonctionne, je pense, à une vitesse un peu différente de celle du marché générique en ce qui concerne les véhicules électriques. Selon nos données, 60 % des consommateurs dans l’univers du véhicule de luxe affirment que leur prochain modèle sera tout électrique. » - John Roth, Cadillac

À certains endroits sur la planète, on a vu un ralentissement de la demande, principalement en raison des coûts des véhicules et des taux d’intérêt. Ça touche moins le marché du produit de luxe. Au Canada, la demande demeure forte.

Voilà qui est une bonne nouvelle pour Cadillac qui s’apprête à lancer la berline de grand luxe Celestiq, ainsi que les VUS Vistiq et Escalade IQ.