Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, a annoncé en début de semaine qu’elle avait ouvert une enquête préliminaire concernant des réclamations liées à une perte de l’assistance au freinage du Cadillac Lyriq, le premier véhicule électrique de la marque de luxe de General Motors (GM).

En tout, 3322 unités sont touchées.

La NHTSA a déclaré avoir reçu des rapports d’incident qui faisaient état de situations où la pédale de frein devenait dure, ce qui était suivi d’un message indiquant une défaillance du système de freinage (Brake System Failure). La situation semble se produire au démarrage, mais aussi pendant la conduite, ce qui est évidemment plus inquiétant.

L’évaluation couvre les modèles de l’année modèle 2023.

GM a déclaré que le module de contrôle électronique des freins possède une broche interne qui peut se briser lors de l’activation du système de freinage antiblocage (ABS), selon ce que mentionne un rapport d’évaluation préliminaire de la NHTSA.

En raison de la rupture de l’axe, les véhicules peuvent perdre l’assistance au freinage, voir leur vitesse être limitée et aussi voir le système ABS perdre une partie de son efficacité, a précisé GM, selon le rapport de la NHTSA.

GM a préparé une mise à jour qui alertera les conducteurs en cas de rupture de l’axe, a indiqué la NHTSA.

Cadillac Lyriq 2023 gris | Photo : Cadillac

Une perte du système d’assistance au freinage ne signifie pas que les freins ne fonctionnent plus, mais qu’une force plus grande est requise pour obtenir les mêmes résultats. Lorsqu’on ne s’y attend pas, ça peut surprendre et augmenter la distance de freinage, faisant ainsi croître le risque d’accident.

Nous suivons ce dossier et reviendrons sur cette thématique si la compagnie doit procéder à un rappel.