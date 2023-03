• Cadillac va dévoiler trois nouveaux modèles électriques d’ici la fin de la présente année.

• Les modèles, non identifiés pour le moment, vont entrer en production au cours de l’année 2024.

• Cadillac a déjà réservé quelques noms en prévision de leur arrivée, soit Ascendiq, Optiq, Symboliq, Vistiq, Lumistiq et Escalade IQL.

Cadillac est l’un des constructeurs les plus agressifs lorsqu’il est question d’électrification et l’année 2023 va le prouver une fois de plus. En effet, Ron Harvey, le vice-président de la marque à l’échelle mondiale, a déclaré que trois nouveaux modèles allaient faire leur apparition d’ici la fin du mois de décembre.

Les trois vont entrer en production dès l’année suivante, ce qui laisse imaginer des débuts pour le millésime 2025.

La marque a déjà commencé à livrer son premier modèle, le Lyriq, dont la production est graduellement augmentée chaque mois. Nous aurons ensuite droit à la berline Celestiq, mais dans son cas, ce sera un véhicule de grand luxe plus exclusif et offert de façon limitée.

Photo : Cadillac La Cadillac Celestiq - Profil

Quant à l’identité des nouveaux modèles, elle n’a pas été révélée. On peut toutefois se rabattre sur ce que la division avait déclaré en 2020 concernant ce qui nous attendrait au cours des prochaines années. Il avait alors été question d’un VUS de la taille du XT4, un autre au format de l’Escalade, ainsi qu’un VUS à trois rangées empruntant un gabarit plus raisonnable.

L’arrivée de ces VUS sera échelonnée sur certains marchés. Pour ce qui est des noms que porteront ces modèles, on peut aussi se fier aux nomenclatures que la compagnie a déjà fait enregistrer auprès des autorités. Parmi les noms retenus, on retrouve Ascendiq, Optiq, Symboliq, Vistiq, Lumistiq et Escalade IQL.

Les paris sont ouverts.